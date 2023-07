Napoli, salti di gioia per i tifosi: arriva la notizia più attesa

Dopo i tantii addii che si sono succeduti in questi settimane, per i tifosi del Napoli bisogna registrare finalmente un’ottima notizia di mercato.

Dopo la storica vittoria dello Scudetto, nel Napoli si sono succeduti una serie di dolorosi addii. Il primo è stato quello che ha riguardato il massimo artefice sul campo della vittoria del campionato: ovvero Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, infatti, ha ribadito ad Aurelio De Laurentiis la propria intenzione di staccare la spina dal calcio per almeno un anno.

Una volta aver salutato Luciano Spalletti, il patron partenopeo ha iniziato la ricerca del nuovo allenatore del Napoli, la quale ha portato alla decisione finale sul francese Rudi Garcia. Dopo l’allenatore, Aurelio De Laurentiis ha dovuto risolvere anche la ‘grana’ che riguarda Cristiano Giuntoli, il quale è prossimo sposo della Juventus.

Tuttavia, rispetto a quella che ha interessato Luciano Spalletti, la vicenda del divorzio tra Giuntoli e De Laurentiis si è protratta fino a venerdì scorso, ovvero quando le due parti in questione hanno trovato l’accordo per concludere un anno prima il proprio rapporto lavorativo. Ma, dopo aver detto addio sia al tecnico che al direttore sportivo del terzo Scudetto, per i tifosi del Napoli è arrivata finalmente un’ottima notizia di mercato.

Mercato Napoli, Victor Osimhen dovrebbe restare ancora nel team azzurro: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto raccolto dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, Victor Osimhen dovrebbe rimanere ancora un giocatore partenopeo. Al netto di possibili offerte irrinunciabili, che al momento non sono arrivate, il nigeriano dovrebbe prolungare il proprio contratto con il Napoli, dove sarà inserita anche una clausola rescissoria, lasciando così aperta la possibilità di cederlo l’anno prossimo.

Aurelio De Laurentiis dovrebbe incontrare a breve l’entourage del calciatore, visto che, per non farsi trovare impreparato in caso di arrivo di una di quelle proposte ‘monstre’, vuole conoscere il prima possibile le volontà di Victor Osimhen. La permanenza del nigeriano sarebbe davvero un’ottima per i tifosi azzurri, anche perché questi ultimi stanno per salutare un altro perno del Napoli campione d’Italia.

Per il trasferimento di Kim Min-Jae al Bayern Monaco, infatti, si attende solo l’annuncio ufficiale da parte di uno dei due club. I bavaresi, di fatto, preleveranno il difensore centrale grazie al pagamento della clausola rescissoria, versando così la bellezza di circa 59 milioni di euro nelle casse economiche del Napoli di Aurelio De Laurentiis.