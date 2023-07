60 milioni subito: portano via anche Chiesa!

Il futuro di Federico Chiesa in maglia bianconera sembra essere sempre più in bilico. La Juventus, infatti, è pronta a cederlo.

La Juventus è pronta a cedere i suoi top player, per cercare di consegnare al tecnico Massimiliano Allegri giocatori adatti al suo stile di gioco.

Tra questi c’è ovviamente Dusan Vlahovic, con il Paris Saint Germain pronto a fare sul serio per portarlo alla corte di Luis Enrique. L’attaccante serbo, però, potrebbe non essere l’unico a salutare in questa sessione di mercato.

Federico Chiesa, infatti, complice un rapporto non proprio dei migliori con il mister livornese, sta seriamente pensando di dire addio, con la dirigenza bianconera pronta a cederlo in caso di proposte importanti. A tal proposito, la giusta offerta può arrivare dall’Inghilterra a breve.

Chiesa verso la cessione, la Premier è pronta a fare sul serio: la richiesta della Juventus

La Juventus è pronta a cedere Federico Chiesa. Per l’ex esterno della Fiorentina, la carriera può proseguire in Premier League.

Sul classe 1997 è piombato con decisione il Newcastle, intenzionato a rinforzare la rosa in vista della Champions League. Dopo l’acquisto di Tonali, arrivato dal Milan per circa 75 milioni più bonus, il club bianconero è pronto a piazzare un altro grande colpo dal campionato italiano.

La dirigenza londinese pare intenzionata a fare sul serio, tanto che sta pensando di soddisfare le richieste della Juventus che si aggirano intorno ai 60/70 milioni di euro. L’ala della nazionale italiana ha stregato il tecnico dei magpies Eddie Howe, che sta spingendo con la società per cercare di avviare ufficialmente la trattativa.

Federico Chiesa è attratto dall’idea di approdare in Inghilterra, soprattutto in un club che gli consente di disputare la prossima Champions League. Un altro fattore che potrebbe spingere Chiesa verso il Newcastle è proprio Tonali, che può convincerlo a seguirlo in questa avventura inglese. Si tratterebbe di una grande perdita per la Juventus che ha già rinunciato ad Angel Di Maria, tornato al Benfica dopo la scadenza del contratto. Nei prossimi giorni la dirigenza del club inglese può sbarcare a Torino per lanciare l’assalto decisivo, con Chiesa pronto a dire si per rilanciarsi definitivamente anche in Europa. Il Newcastle pare essersi definitivamente deciso, con il popolo bianconero che ora trema davvero.