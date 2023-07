Il mercato sta entrando nel vivo e il futuro di alcuni grandi giocatori si deciderà nelle prossime settimane. In questo caso girano cifre spaventose

Il mercato si fa soprattutto sui quotidiani sportivi e ormai sulle piattaforme social. E a farla da padrone sono soprattutto le dichiarazioni di alcuni degli attori di questa infuocata sessione estiva. E in alcuni casi a ballare sono valanghe di milioni di euro, che viaggiano dai paesi arabi fino al cuore dell’Europa.

Ormai l’ingresso nel mondo del calcio dei capitali provenienti dal mondo arabo, dalle ricchissime monarchie mediorientali ha stravolto tutti gli equilibri esistenti finora. Dagli Emirati Arabi, passando per il Qatar fino all’Arabia Saudita, il pallone è scosso fino alle fondamenta dalle risorse illimitate che i fondi sovrani dei paesi succitati hanno investito e stanno investendo a tutti i livelli.

Come ad esempio in Francia, a Parigi, la ‘ville lumiere’, dov’è in corso da settimane la trattativa più delicata di questo calciomercato, quella tra la proprietà qatariota del Paris Saint Germain e l’entourage dell’attaccante più forte del mondo, Kylian Mbappè. Il bomber transalpino, capocannoniere agli ultimi Mondiali con la nazionale francese, vuole lasciare il PSG per indossare la maglia bianca, assai più prestigiosa, del Real Madrid.

In questo caso neanche la ricchezza senza fondo degli sceicchi sembra in grado di convincere un fuoriclasse come Mbappè ad abbandonare il sogno di giocare per le merengues. Ma il fondo sovrano qatariota proprietario del PSG non intende mollare la presa e meno che meno cedere il proprio gioiello all’odiato Florentino Perez.

Mbappè via dal PSG e Osimhen a Parigi per 200 milioni? La risposta spiazza tutti

Questa vicenda coinvolge, per ora solo marginalmente, il Napoli. Si è infatti ipotizzato che in caso di cessione di Mbappè il club parigino andrebbe dritto su Victor Osimhen che Aurelio De Laurentiis ha valutato pochi giorni fa ben 200 milioni di euro. Si tratterebbe però di una cifra ai limiti dell’irrealtà, come sottolineato dal giornalista de La Gazzetta dello Sport, Alessandro Grandesso, intervenuto in diretta su TvPlay.

Secondo Grandesso Osimhen non può costare più di Mbappè: “Il valore di Osimhen è in funzione delle offerte e delle possibilità del PSG in caso di cessione di Mbappè. Se Al Khelaifi vende Kylian per 100 milioni come può investirne 200 per il centravanti del Napoli?”. Per ora siamo di fronte a uno scenario comunque molto fluido, una vicenda che potrebbe regalare parecchie sorprese e colpi di scena.