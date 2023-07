Lato B esplosivo, Ivana Knoll lascia senza fiato

Ivana Knoll, non solo il lato A ma anche quello B è esplosivo: il video della modella croata lascia senza parole

Tinto Brass, il maestro del cinema erotico italiano che ha fatto diventare un sex symbol la grande attrice Stefania Sandrelli, protagonista del cult “La chiave”, per unanime parere della critica il miglior film del 90enne regista (li ha compiuti lo scorso 26 marzo), ama ripetere che il lato B è il biglietto da visita di una donna.

Altro che un florido décolleté, gambe lunghe e affusolate, occhi grandi da cerbiatto, una fluente chioma e lineamenti del viso da fatina delle favole. No, niente di tutto questo. Per il guru del cinema erotico, sono i glutei tonici e rotondi come la famosa ‘0’ di Giotto a definire la bellezza e il sex appeal di una donna.

Beh, non si può non concordare con il 90enne maestro della Settima Arte dopo aver ammirato l’ultimo video postato sul suo account Instagram da Ivana Knoll, l’unica tifosa che vanta più tifosi, pardon, follower di una star del pallone.

Ivana Knoll, il lato B lascia senza parole

La prosperosa influencer, modella ed ex ‘ombrellina’ non è nuova a pubblicare scatti che mettono in risalto le sue forme esplosive. In particolare, a far venire ogni volta un colpo ai suoi ammiratori è il suo florido, rigoglioso décolleté, sempre in primo piano nelle sue foto che immancabilmente fanno il pieno di ‘like’ e di complimenti.

Ora, però, quasi a voler dare conferma alla massima di cui sopra di Tinto Brass, la ‘tifosa più sexy dei Mondiali in Qatar’ (impossibile non notarla sugli spalti visto che i suoi due ‘palloni’, che la striminzita t-shirt a scacchi faticava a ‘tenere a bada’, catturavano l’attenzione più di quello che rotolava sul manto erboso) ha pubblicato un breve video che la immortala di spalle mentre dalla spiaggia si avvia verso il mare.

Una lenta e sensuale camminata che esalta il suo strabiliante lato B. Si è letteralmente ipnotizzati dal sinuoso ancheggiare della modella croata. Non c’è nulla da dire o da obiettare. Il lato B di Ivana Knoll è talmente sbalorditivo nella sua perfetta rotondità e nella sua simmetria, con i due glutei separati dall’esilissimo filo del tanga, che sembra che parli, anzi, che declami poesie, versi d’amore, quelli che di sicuro ispira ai suoi follower.

Chissà, forse è stato proprio il lato B di Ivana Knoll a stregare l’implacabile giustiziere delle difese avversarie, quell’Erling Haaland capace di mettere a segno nell’ultima stagione 52 gol, più 9 assist, in 53 apparizioni con la maglia del Manchester City di Pep Guardiola.

I due sono stati pizzicati insieme a Ibiza, meta vacanziera preferita dalle celebrities e dalle stelle del firmamento calcistico. Al momento, però, non è dato sapere se tra i due sia scoccata la scintilla. Se così fosse, non ci meraviglierebbe: in fondo, è quasi inevitabile una liaison tra il bomber e la bombastica croata.