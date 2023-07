Tennis, resta in bikini all’improvviso: la reazione diventa virale

L’avvenente atleta nordamericana ha stupito ancora una volta sia gli utenti del web che gli astanti: la faccia dice tutto

È sempre la stessa. Passano gli anni e la popolarità cresce. Sempre di più. Mica male per una ragazza che era entrata nel circuito dei personaggi famosi grazie al suo talento tennistico e che ora, nonostante questo sia in una fase calante, continua a riscuotere un successo mediatico incredibile.

Merito della sua bellezza e della sua sensualità, non c’è dubbio, ma anche di un certo spirito d’iniziativa che rende ogni suo shooting diverso dagli altri. Particolare, intrigante. Proprio come lei. Eugenie Bouchard, una che non più tardi di 9 anni fa, appena ventenne, ha disputato nello stesso anno due semifinali Slam (in Australia e a Parigi) e una finale a Wimbledon – dove fu sconfitta nettamente da Petra Kvitova – oggi arranca con fatica intorno alla posizione numero 221 del ranking WTA. Colpa di un lungo periodo contrassegnato da pochi, pochissimi successi e anche da un innegabile calo di prestazioni e motivazioni. Per non parlare dell’infortunio alla spalla, che l’ha tenuta ai box per 17 mesi.

Un trend negativo che in realtà, salvo poche eccezioni, va avanti dal 2016. E cosa avrebbe fatto allora Genie per meritarsi un seguito che, se parliamo solo di seguaci sui social media, dice quasi 2,5 milioni di followers su Instagram? Ma la modella, ovviamente. E per conto dell’agezia IMG Models, tra le più famose al mondo. Poi, in completa autonomia, la canadese ha anche deciso di regalare periodicamente ai suoi fans degli scatti da urlo. Con uno di questi, il famosissimo shooting da Aruba, raggiunse l’incredibile vetta di oltre 245mila like.

Genie è ancora sulla cresta dell’onda: la faccia dice tutto

L’avvento dell’estate, e anche – bisogna riconoscerlo – la mancata partecipazione a taluni tornei a causa dell’eliminazione arrivata nel tabellone delle qualificazioni, ha consentito Genie di ‘spogliarsi’ più del solito. Esibendo, sempre con eleganza, le sue grazie. Un po’ come fa Beatrice, la sorella gemella che condivide sui social maliziosi shooting dalla spiaggia di Tel Aviv. Genie, per non esser da meno, ha risposto con shooting tanto in abiti eleganti quanto in bikini succinti. Come nell’ultima istantanea, che ha fatto discutere anche per un particolare curioso.

Eccola, la foto che sta scatenando i commenti sul suo profilo Instagram. Genie, camicia bianca totalmente aperta e praticamente assente, posa con un bikini rosa che contiene a fatica le sue forme. Dietro di lei un signore sfoggia una faccia attonita, di sopresa. Non è chiaro se il tizio abbia capito di esser stato incluso nell’istantanea, o se l’espressione stupita si riferica alla visione, dal vivo, di cotanta bellezza.

Gli utenti stanno dando le interpretazioni più disparate, ma una cosa è certa: in tanti avrebbero voluto essere nei suoi panni.