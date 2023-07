Mercato Napoli, colpo da 30 milioni: beffata la big di Serie A

Mercato Napoli, arriva la svolta per il colpo in entrata di cui Rudi Garcia ha bisogno. Affare da 30 milioni di euro per il quale gli azzurri possono beffare la big di Serie A che è da tempo sulle sue tracce. Il giocatore ha le caratteristiche per infiammare il Maradona ed i suoi tifosi.

Come è noto, il Napoli ha bisogno di innesti in varie zone di campo per provare a ripetere quanto di straordinario fatto l’anno scorso con Luciano Spalletti. Bisogna, ovviamente, concedere il tempo a Rudi Garcia di far penetrare le sue idee nei calciatori. Sarà fondamentale, però, regalare al tecnico francese ex Roma degli innesti importanti e mirati ed in tal senso arrivano degli sviluppi che possono essere a dir poco interessanti. In entrata sta per sbloccarsi un affare da 30 milioni di euro che sa tanto di beffa per l’altra big della Serie A. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Mercato Napoli, colpo da 30 milioni

Oltre a Kim Min-Jae, in uscita in casa Napoli ci sono diversi profili in uscita. I nomi più caldi, in tal senso, sono quelli di Diego Demme e di Hirving Lozano. Il messicano, infatti, o accetta il rinnovo proposto dal Napoli oppure dovrà cambiare aria. In tal senso gli azzurri lavorano per individuare il suo sostituto ed emerge un nome a sorpresa.

Stando a quanto raccontato da Sportitalia, e nello specifico dal giornalista Rudy Galletti sul proprio profilo Twitter, il direttore sportivo Mauro Meluso avrebbe messo gli occhi su Samuel Chukwueze del Villarreal. Si tratta di un giocatore da tempo nel mirino del Milan, ma la trattativa sembra essersi arenata a causa degli elevati costi della stessa. Si tratta di un profilo che il club sta valutando con molta attenzione, puntando sul fatto che il “Sottomarino giallo” ha necessità di vendere ed il nigeriano è uno dei profili più papabili.

Napoli su Chukwueze, trattativa a sorpresa

Connazionale ed amico di Victor Osimhen, il bomber potrebbe rappresentare uno sponsor di eccezione, per così dire, per la riuscita di questa operazione. Classe 1999 ed ala destra di piede mancino, nella stagione che si è da poco conclusa ha trovato 13 gol, tra tutte le competizioni, in 42 partite giocate nel complesso.