Sofia Vergara oscura anche i Faraglioni: spettacolo piccante

Sofia Vergara incanta e stupisce i suoi fan, in questo caso sono i Faraglioni in Campania a darle uno scatto in più sui social.

L’attrice è in splendida forma, mostra il suo fisico per la gioia dei fan e sicuramente può competere con le alte colleghe di venti e trent’anni di meno. Sofia Vergara infiamma tutti, le vacanze italiane sono uno spettacolo.

Da signora tutta casa e famiglia ad attrice dal grande fascino. Il pubblico italiano l’ha conosciuta per le fortunate interpretazioni nelle sit com americane che ha fatto storia della tv, ma nella vita reale è davvero un ciclone. Lo sanno bene i fan di Sofia Vergara, star di Modern Family e attrice dal grande fascino.

Per lei il tempo sembra non passare mai e anche in vacanza lo dimostra. La visita italiana è ben gradita dai tanti fan sparsi in tutto il mondo, che sperano di incontrarla per raggiungere il loro piccolo sogno. A 51 anni dimostra ancora un fisico che lascia senza fiato, il segreto di bellezza dell’attrice è invidiato da tante sue colleghe.

Vergara, che look in Italia

L’attrice è tra le più seguite al mondo e non potrebbe essere altrimenti. La sua carriera è stata un crescendo le origini colombiane ne hanno messo in risalto la sua esuberanza e anche dei tratti somatici che la rendono ancora più ammalianti. Non sorprende così come le foto sui Faraglioni siano diventate ormai virali in tutto il mondo, una bollente Sofia Vergara manda i saluti al suo pubblico.

I fan sono in visibilio e crescono davvero in maniera esponenziale, con numeri che fanno girare la testa. Sono più di 30 milioni i followers solo contando quelli che la seguono su Instagram, un popolo che le è molto affezionato. In costume bianco si gode la sua vacanza, l’entusiasmo è tangibile in barca. Insieme ai familiari è stata poi in giro tra ristoranti e negozietti, cercando di rendere la permanenza in Italia davvero speciale.

Chissà che poi, in un prossimo futuro, non possa essere protagonista proprio a Napoli, girando qualche film. Nonostante un cachet comunque stellare, potrebbe fare uno strappo alla regola e recitare in Italia con la garanzia di poter quasi allungare la vacanza in Campania e prolungare così il suo momento di relax. Sarebbe un bell’effetto per i fan e sicuramente porterebbe una visibilità ancora maggiore all’attrice colombiana.