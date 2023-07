Osimhen è il primo della lista: pericolo Napoli

De Laurentiis è convinto che Osimhen rimanga, ma è stato chiaro: occhio alle potenziali offerte dall’estero

Nella conferenza stampa che ha svelato la prima e la seconda maglia dei campioni d’Italia del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ne ha approfittato anche per rispondere a qualche domanda di mercato inerente ovviamente alla situazione di Victor Osimhen.

Il bomber nigeriano che quest’anno ha guidato il Napoli a suon di reti è un punto fermo della gestione di ADL ed è al centro dei piani tattici del nuovo allenatore Rudi Garcia. Alla domanda riferita al suo futuro, il patron azzurro è stato chiaro: Osimhen rimane, ha tutta l’intenzione di rinnovare di un anno il suo contratto, ma a patto che da qui alla fine del calciomercato non arrivi una offerta irrinunciabile. Quando per irrinunciabile si fa riferimento a una cifra che oscilla tra i 150 e 180 milioni di euro.

De Laurentiis ha fatto capire con la solita schiettezza che lo contraddistingue che la volontà del ragazzo di rimanere almeno un altro anno a Napoli c’è. Tuttavia, qualora qualche club estero si trova tra le mani un tesoretto di valore non ci penserebbe più di tanto a bussare alla porta di del presidente partenopeo.

Napoli, Osimhen: destino legato a Mbappè

Si sta crando un triangolo di mercato a dir poco clamoroso legato al futuro di Kylian Mbappè il quale ha fatto capire di voler lasciare Parigi dopo che negli ultimi anni aveva fatto di tutto pur di rimanere sotto la Tour Eiffel. L’ultima stagione è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: niente vittoria della Champions league, legame mai sbocciato con l’ex allenatore Galtier e, soprattutto, un rapporto con lo spogliatoio che si è deteriorato.

Secondo As, Real Madrid osserva attentamente la situazione: è la sola squadra che finora ha mostrato interesse per il fenomeno di Bondy per ovvi motivi economici. Tuttavia, la situazione del classe 1998 interessa anche al Napoli poichè, qualora il PSG dovesse far partire Mbappè, si troverebbe i parigini sotto casa con la cifra che De Laurentiis vorrebbe per cedere Osimhen.

Difficile a questo punto fare delle previsioni esatte. Si sa solamente che il futuro di Osimhen a Napoli è fortemente intrecciato con quello di Mbappè al PSG e che il mercato è sempre pronto a regalarci sorprese.