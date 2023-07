Insigne tradisce Napoli: clamoroso ritorno in Serie A

Dopo dieci anni trascorsi a Napoli, Lorenzo Insigne ha deciso di lasciare l’Europa per provare una nuova avventura. A distanza di un anno, però, il suo futuro può essere di nuovo in Serie A.

Poco più di un anno fa, Lorenzo Insigne lasciò il Napoli per firmare con il Toronto. Questo per la voglia del talento partenopeo di provare nuove esperienze, vista anche la scadenza contrattuale con il club di De Laurentiis.

L’avventura in terra canadese non si è rivelata delle migliori visto che, ad oggi, ha realizzato dieci reti e fornito quattro assist in 27 partite disputate. Il mancato ambientamento, quindi, sta portando Lorenzo Insigne a riflettere attentamente sul proprio futuro. Il classe 1991, infatti, pare intenzionato a fare ritorno in Italia, tanto da offrirsi a un top club che disputerà la Champions League.

Insigne vuole tornare in Italia: si propone alla big

Lorenzo Insigne di nuovo in Italia è una situazione da monitorare e che può prendere piede nelle prossime settimane.

L’esterno azzurro, infatti, si è proposto ad un club che nella nuova stagione disputerà la Champions League. Stiamo parlando della Lazio, alla ricerca di un esterno da regalare a Maurizio Sarri. Il grande obiettivo dei biancocelesti è Domenico Berardi, ma il Sassuolo non è intenzionato a fare sconti. La dirigenza neroverde, infatti, chiede oltre 20 milioni di euro per lasciar partire il proprio capitano, cifra ritenuta eccessiva dal presidente della Lazio Claudio Lotito. Qualora il club di Reggio Emilia non abbassasse le proprie pretese, il club capitolino può seriamente pensare di virare su un nuovo obiettivo.

Insigne può rappresentare il rinforzo giusto, sia per via dell’esperienza europea che, soprattutto, per le richieste non troppo esose del club canadese. Il ragazzo andrebbe di corsa nella capitale, soprattutto per ritrovare Maurizio Sarri. I due, infatti, sono stati insieme a Napoli, con il tecnico toscano che non ha mai nascosto di ritenere Insigne uno dei più grandi esterni italiani. A distanza di anni, quindi, le strade di Lorenzo Insigne e Maurizio Sarri potrebbero nuovamente incontrarsi, questa volta nella capitale sponda biancoceleste.

Con Immobile tornerebbe a formare la coppia d’oro che già abbiamo ammirato nel lontano 2012, quando i due furono protagonisti di una grande annata con la maglia del Pescara. La Lazio, se la situazione Berardi dovesse andare per le lunghe, può decidere di virare con decisione su Insigne, per regalare a Sarri un rinforzo dal grande valore tecnico. Dopo Napoli, l’avventura in Italia del classe 91 può proseguire nella capitale.