Il Napoli ci prova, scambio secco con la Roma

C’è un affare in corso per la Roma di Josè Mourinho, uno dei big è pronto a lasciare i giallorossi con uno scambio col Napoli.

La fiducia del tecnico portoghese verso il mercato dei giallorossi passa anche attraverso gli scambi, uno su tutte potrebbe portare Mourinho a una rivalutazione intera della squadra, il Napoli invece valuta il tutto con calma.

L’estate può innescare un circuito importante in entrata e in uscita, lo sanno molto bene anche a Roma. Il tecnico Josè Mourinho sta dando dei segnali importanti alla piazza, ben sapendo come difficilmente potrà ottenere il massimo da una rosa che non è completa.

La Roma ha diversi buchi da colmare e la situazione è davvero da monitorare, il club giallorosso rischia di perdere uno dei pochi a salvarsi nella scorsa stagione, il Napoli è pronto ad approfittarne per rinforzare la rosa campione d’Italia. In giallorosso però arriverebbe un calciatore in attesa di rilancio e riscatto.

Roma-Napoli, la cessione dei big è pronta

Sarà motivo di discussione per la piazza e per i tifosi, che non approverebbero una cessione del genere, da una parte e dall’altra. Il Napoli levando di mezzo qualche campione rischierebbe di giocare una stagione anonima e non è proprio quello che vuole la piazza. D’altra parte, però, Mourinho nell’ultima sua stagione in giallorosso vorrà comunque rimanere nella storia del club, un affare può essere quello giusto per la Roma. Lo scambio Lozano-Solbakken potrebbe essere un affare importante, i due club possono provare questa mossa.

Il club campano ha bisogno di un elemento che sappia giocare da seconda punta, ma soprattutto potrebbe fare a meno del messicano, in scadenza contrattuale nel 2024. L’idea di avere l’esterno stuzzica Mourinho, in Italia ci sono pochi calciatori che sanno giocare lateralmente in zona offensiva e ridisegnerebbe la Roma in maniera speculare. Un affare a mettere in moto i club, ci sono però alcuni ostacoli nel frattempo.

Lozano è seguito in Premier, andando in giallorosso chiederebbe però un maxi stipendio, almeno da quattro milioni di euro a salire e per la Roma si tratterebbe di abbattere un parametro già fissato dal club da tempo. Per quanto riguarda Solbakken, invece, ci sarebbe l’intenzione dello scandinavo di vivere anche una nuova esperienza sportiva, giocare con i campioni d’Italia non gli dispiacerebbe, considerando come Mourinho in campionato lo abbia fatto giocare più per mancanza di interpreti nel ruolo che non per reale convinzione tecnica-tattica.