Si leva l’accappatoio: Eva Padlock lascia senza fiato

Eva Padlock sconvolge totalmente i suoi fan come non mai, la super modella toglie l’accappatoio: spettacolo da urlo

Si conferma, per l’ennesima volta, tra le bellezze più provocanti in assoluto sulla community social. Eva Padlock è una autentica garanzia in questo senso e le immagini che riserva sempre ai suoi ammiratori sono spesso e volentieri indescrivibili.

39 anni, la celebre super modella spagnola è diventata ormai una beniamina planetaria, grazie alla sua sensualità esplosiva e incontenibile. Che avevamo imparato a conoscere già alcuni anni fa, soprattutto tra gli appassionati di motori. Infatti, Eva si è guadagnata grande visibilità a livello internazionale grazie alla sua esperienza come ombrellina nella Moto GP. Tra le superlative modelle in vista sui circuiti, lei era senza dubbio la più ammaliante di tutte.

Una presenza sinuosa e statuaria, quella che si stagliava tra il paddock e la griglia di partenza dei circuiti, fornendo un ulteriore motivo di interesse ai tifosi delle due ruote. Molti dei quali, da allora, hanno iniziato a seguirla con grande curiosità e affetto, conquistati dal suo fascino a dir poco sublime. E i numeri del resto parlano chiaro: Eva accumula sempre più ammiratori, avvicinandosi adesso ai due milioni e 200 mila followers su Instagram. Naturalmente, contribuendo a rendere questa estate particolarmente torrida grazie ai suoi scatti e ai suoi video che non passano mai inosservati.

Eva Padlock shock: il reggiseno non c’è, il perizoma in primo piano manda fuori di testa

Questa volta, probabilmente, Eva ha davvero esagerato. Ci ha ormai abituato a mettere seriamente a rischio le nostre coronarie, ma la visione che si para davanti ai nostri occhi in questo caso toglie il respiro non solo per modo di dire.

In un breve reel, con le solite movenze sinuose e suadenti, Eva appare di spalle, con un accappatoio sulle spalle che fa scendere lentamente, per svelare la sua silhouette da sballo. Il reggiseno non c’è e lo notiamo dalla schiena nuda, coperta solo dai lunghi capelli. In primo piano risalta un perizoma clamoroso, che incornicia a meraviglia un lato B mai così perfetto. Il video serve per annunciare la nuova collezione di lingerie promossa da Eva, la reazione del web è incontenibile a suon di like e messaggi, parecchi anche sopra le righe. Davvero difficile resistere a tutto questo, la passione e la fantasia si accendono in un attimo.