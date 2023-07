Napoli, arriva un colpo inatteso: De Laurentiis l’ha rifatto

Dopo aver presentato le maglie ufficiali della prossima stagione, il Napoli di Aurelio De Laurentiis sta per chiudere un colpo in sede di mercato.

Con la compilazione del calendario del prossimo campionato di Serie A, che ha regalato alla prima giornata il match in trasferta contro il Frosinone neopromosso guidato da Eusebio Di Francesco, e la presentazione delle nuove maglie è iniziata di fatto la stagione 2023/24 del Napoli campione d’Italia di Rudi Garcia.

Il tecnico francese, come ribadito nella conferenza stampa di presentazione, ha tutta l’intenzione di far vincere altri trofei al Napoli. Tuttavia, per fare ciò, il team partenopeo non può di certo smantellare una squadra che ha dominato il campionato scorso. Aurelio De Laurentiis, infatti, è al lavoro per regalare al tecnico francese una squadra che possa sia difendere lo Scudetto vinto l’anno scorso che disputare una grande Champions League.

Il patron partenopeo, al netto della ‘cessione forzata’ di Kim Min-Jae al Bayern Monaco, sta infatti cercando di trattenere i suoi pezzi grossi, soprattutto Victor Osimhen. Aurelio De Laurentiis, di fatto, sta facendo di tutto per far rinnovare il contratto al centravanti nigeriano, considerando che gli ha offerto ben 6,5 milioni di euro annui (con il possibile inserimento di una clausola rescissoria). Tuttavia, in attesa di conoscere il futuro dell’ultimo capocannoniere della Serie A, il Napoli sta per chiudere un colpo di mercato.

Mercato, Napoli sempre più vicino a Ko Itakura del Borussia Monchengladbach: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto scritto dal quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il club partenopeo sta continuando il proprio forcing per prendere Ko Itakura dal Borussia Monchengladbach. La trattativa, di fatto, è già in fase avanzata, visto che lo stesso giocatore giappone ha dato il suo benestare per il trasferimento al Napoli.

Tuttavia, il club di Aurelio De Laurentiis non ha ancora raggiunto l’accordo con il Borussia Monchengladbach. La squadra tedesca, infatti, vuole più di 15 milioni di euro per cedere a titolo definitivo il suo giocatore, mentre il Napoli, almeno per il momento, si è fermato ad una proposta che si aggira intorno ai 12 milioni.

Lo stesso Aurelio De Laurentiis, durante la conferenza stampa di presentazione delle nuove maglie, ha parlato della possibilità di vedere Itakura con la maglia del Napoli: “Il mercato in Giappone? E’ in cima ai pensieri, il vero problema è quello di trovare un giocatore che abbia quella rispondenza al ruolo che gli si vuole affidare. Se fosse un tornante, un difensore centrale, un terzino destro, un centrocampista”.