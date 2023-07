Colpo a zero per Rudi Garcia, affondo Napoli

Il Napoli non guarda soltanto ai rinforzi in arrivo a suon di milioni. Nel mirino del club azzurro c’è anche un possibile affare a colpo zero, in arrivo dalla Serie A

Sta per cominciare la nuova avventura del Napoli campione d’Italia. La squadra azzurra sta vivendo un’estate di cambiamenti: via l’allenatore che ha vinto lo scudetto, Luciano Spalletti. Via anche il ds Giuntoli, che ha costruito la squadra del trionfo, e il difensore coreano Kim, non a caso premiato come il migliore dello scorso campionato, e quindi perno della squadra azzurra.

Ad oggi sono questi gli addii sicuri, ma qualcosa ancora potrebbe succedere. Il rischio è che anche un altro grande protagonista, Victor Osimhen, possa lasciare l’azzurro perché tentato da un’offerta milionaria. Queste e altre situazioni con cui dovrà fare i conti il nuovo allenatore Rudi Garcia, che è stato scelto dal presidente De Laurentiis per prendere il posto di Luciano Spalletti sulla panchina partenopea. Ad esempio, Zielinski e Lozano sono in scadenza nel 2024 e senza rinnovo potrebbero partire subito.

Ma serve anche un centrocampista, perché Tanguy Ndombele non è stato riscattato dal Tottenham ed è rientrato alla base. Insomma, molte incognite e diversi movimenti di mercato, con il nuovo allenatore che dovrà rimettere tutto in ordine e dare il via a un nuovo ciclo. De Laurentiis sa che per l’acquisto di un difensore all’altezza di Kim dovrà spendere, ma in casa azzurra il nuovo ds “in pectore” Maurizio Micheli guarda anche al mercato dei giocatori svincolati, compresi quelli che, come Lozano e Zielinski, vedranno terminare il loro contratto tra un anno, nel 2024.

Napoli, idea Castrovilli col contratto (quasi) in scadenza

Si tratta di situazioni favorevoli di mercato, perché sono giocatori che possono arrivare subito spendendo di meno della valutazione, oppure possono arrivare gratis, ma aspettando un anno. Al Napoli piace da tempo Gaetano Castrovilli della Fiorentina.

Un vecchio pallino del ds Giuntoli, il cui gradimento è condiviso con Micheli, che all’epoca del vecchio ds era capo scouting. L’italiano ha 26 anni, e ha dovuto fare i conti con molti problemi fisici decisamente seri. Ora ha recuperato la buona condizione fisica e sembra poter dare garanzie.

Non si è visto molto nella scorsa stagione, ma il Napoli sarebbe convinto che con una buona condizione fisica possa tornare a essere uno dei centrocampisti più forti in Italia. Sarebbe un’idea soprattutto se dovesse partire anche Zielinski. La tentazione è di provare il colpo a zero tra un anno, confidando che la Fiorentina non proceda con il rinnovo, ma non si esclude che si possa tentare un approccio immediato. Proprio a causa dei problemi fisici, Castrovilli ha una valutazione contenuta, e forse potrebbe essere preso anche con una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Non è escluso che questa ipotesi possa diventare un’idea concreta nelle prossime settimane.