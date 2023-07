Calciomercato Napoli, colpo in attacco: arriva dal Barcellona

Nella giornata di oggi è arrivato l’annuncio del nuovo direttore sportivo: ora il calciomercato del Napoli partirà a mille, che colpo

Il futuro della società partenopea dipenderà in gran parte anche dalla decisione su Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha una valutazione intorno ai 200 milioni di euro. Il presidente De Laurentiis ha fatto intendere che lo lascerà andar via soltanto in caso di folle offerta: il PSG ci ha provato per l’assalto decisivo, ma non sembra intenzionato a spendere tutti questi soldi per il centravanti del Napoli.

Dopo il trionfo dello Scudetto targato Luciano Spalletti, i calciatori azzurri sono pronti a mettersi a disposizione del neo tecnico azzurro, Rudi Garcia. L’ex tecnico della Roma vanta ormai un’esperienza importante a livello decennale: l’obiettivo è quello di confermarsi ad alti livelli per arrivare sempre più in alto anche in campo internazionale. Il sogno degli azzurri si chiama Champions League, ma il percorso nella massima competizione europea è sempre molto arduo.

Calciomercato Napoli, addio Osimhen: già pronta la clausola

Novità importanti per il futuro degli azzurri che vogliono continuare a stupire tutti. Il futuro del Napoli dipenderà dalla cessione o meno di Victor Osimhen: in caso di proposta folle, il club partenopeo è pronto a cederlo subito. L’attaccante nigeriano è cresciuto in maniera esponenziale sotto la gestione di Spalletti consacrandosi come uno dei migliori attaccanti del mondo. Il futuro è della sua parte, ma ora dovrà capire in quale big d’Europa giocare.

Come svelato dal portale spagnolo “El Nacional” l’ultima pazza idea in casa partenopea sarebbe quella dell’attaccante francese del Barcellona, Ousmane Dembele. Il colpo dal club blaugrana sarebbe legato alla cessione di Osimhen: il Napoli sarebbe pronta a pagare la sua clausola per rinforzare il reparto offensivo di Rudi Garcia.

Al momento non ci sono stati contatti ufficiali con la smentita già arrivata dal presidente del Barcellona, Joan Laporta, che ha fatto intendere che proverà a blindare il suo gioiello pensando al prolungamento contrattuale del francese. Le sue dichiarazioni sono state riportate in esclusiva dal quotidiano spagnolo, El Mundo Deportivo.

Un’idea suggestiva per puntellare la rosa dell’allenatore francese, che vuole confermarsi alla guida dei partenopei mettendo a disposizione di tutti la sua lunga esperienza. C’è stata anche la benedizione di Luciano Spalletti, che ha sempre parlato del suo successore in termini entusiasmanti.