Dybala lo ha annunciato davvero: dove giocherà la prossima stagione

Paulo Dybala è pronto a vivere la sua seconda annata alla Roma. A dispetto delle voci di mercato è arrivato un annuncio eloquente da parte dell’argentino

Solamente un anno fa il nome di Paulo Dybala, reduce dalla fine del suo contratto con la Juventus, veniva associato anche al Napoli di Luciano Spalletti. La scelta della Joya alla fine è ricaduta sulla Roma di Mourinho con la quale non ha vinto trofei, salvo però ritrovare ritmo, rendimento, gol e sorrisi.

La situazione contrattuale del fantasista albiceleste è però molto particolare, e non sono mancati accostamenti ad altre big come il Chelsea nei giorni scorsi. I dubbi sul destino di Dybala, vista la bassa clausola rescissoria, sono anche leciti ma a provare a fugarli via tutti è stato lo stesso argentino di rientro a Roma.

In merito ad una ipotesi di trasferimento dell’ex juventino al Chelsea anche l’esperto Thiago Silva si era espresso nei giorni scorsi a ‘Sky Sport F1’ a margine dell’ultimo Gp di Formula 1: “Ho incrociato Dybala nel paddock, so che è stato accostato al Chelsea e sono sicuro che se dovesse venire qui da noi farebbe davvero bene”.

Parole che avevano già fatto tremare i tifosi della Roma in merito ad un eventuale addio dopo un solo anno a Paulo Dybala. L’argentino però, tornato nella capitale, ci ha tenuto a ribadire la sua voglia di continuare in giallorosso.

Calciomercato Roma, Dybala ancora giallorosso: “Si, resto qui”

Dopo aver trascorso l’ultima domenica a Silverstone per il Gran Premio di Formula 1, Dybala è rientrato a Roma la stessa sera, mettendosi quindi a disposizione di Josè Mourinho già dalla mattinata seguente.

Un atteggiamento di per sé già parecchio positivo quello del fantasista argentino che intercettato dai giornalisti presenti ha lanciato un messaggio utile a tranquillizzare l’ambiente: “Sono molto carico, sono solo un po’ stanco del viaggio. – le parole riportate da ‘laRoma24.it’ – Se sono contento qui e resto? Sì, domani iniziamo gli allenamenti”.

Tanta voglia di rivestirsi di giallorosso quindi per Dybala apparso già carico e motivato per la sua seconda stagione nella capitale alla corte di Mourinho. Nel suo primo anno romano l’argentino non ha raggiunto la qualificazione Champions, ma ha sfiorato la vittoria in Europa League perdendo solo ai calci di rigore col Siviglia.

Dal punto di vista personale Dybala ha quindi collezionato numeri straordinari: 18 gol e ben 8 assist complessivi tra tutte le competizioni in giallorosso.