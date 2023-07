Posizione bollente: Laura Barriales piccante in intimo

L’ultima foto di Laura Barriales ha mandato in estasi i suoi tantissimi follower: il fisico della conduttrice spagnola è davvero mozzafiato.

Il grande caldo sembra essere proprio arrivato praticamente in ogni regione italiana. Dopo essersi fatto attendere per svariate settimane l’anticiclone africano è pronto a scatenare tutta la sua potenza sull’Italia, alzando le temperature ai livelli della scorsa estate. Sono molte le showgirl e le attrici che stanno prendendo la palla al balzo per concedersi un po’ di relax in spiaggia, godendo di un bel bagno refrigerante e anche della possibilità di abbronzarsi a dovere.

Anche l’attrice Laura Barriales sembra riuscire a trovare una scappatoia da questo grande caldo soltanto in spiaggia. L’artista spagnola, originaria di Leon, è ormai un volto noto della televisione italiana. In tanti la ricordano agli inizi, nel 2006, quando si fece già notare come valletta di Carlo Conti nel programma di Rai 1 ‘I Raccomandati’.

Con il passare degli anni Laura Barriales ha condotto diversi programmi, tra cui Scorie (con Nicola Savino), Mezzogiorno in Famiglia e Italia Coast2Coast. Inoltre, la 40enne spagnola è stata concorrente di Celebrity MasterChef Italia e opinionista della trasmissione Ogni Mattina su TV8. Come accennato, Laura Barriales ha recitato anche nel film Maschi contro Femmine e in alcune fiction, tra cui Squadra Mobile. Nel privato Laura Barriales è sposata dal 2017 con l’imprenditore Fabio Cattaneo. La coppia ha due figli: Melania, 4 anni, e Romeo, due anni.

Laura Barriales fa perdere la testa ai fan: scatto clamoroso

L’attrice e conduttrice spagnola è molto seguita anche su Instagram, dove può contare su circa 309.000 follower. Proprio sul noto social la Barriales ha voluto mostrarsi in uno scatto che dimostra quanto questo caldo abbia colpito anche l’artista iberica, che sceglie la spiaggia per trovare un po’ di frescura.

Nell’immagine la Barriales è immortalata con la schiena sulla sabbia e le splendide gambe rivolte verso l’alto, con la sinistra che si piega per far avvicinare il piede sul ginocchio destro. L’attrice, che tira fuori la lingua come gesto di ‘sofferenza’ per il grande caldo, indossa un costume a due pezzi che mette in risalto le sue forme strepitose e manda in visibilio tutti i suoi fan.

“Que calor!“, scrive Laura Barriales nella sua lingua madre, proprio per sottolineare come la temperatura si sia ormai innalzata parecchio. Il suo scatto la fa elevare ancora di più, come dimostrano i tanti commenti comparsi sotto al suo post. “Lauretta sei tu che fai alzare la temperatura“, scrive il fan Fabio, mentre Manuel si lascia andare a una lunga sequela di elogi: “Pazzesca stratosferica sbalorditiva“, scrive il follower, che poi aggiunge: “Sei un capolavoro della natura“.