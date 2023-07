Osimhen, la notizia spaventa i tifosi del Napoli: cosa succede

Le voci sul suo conto sembravano essersi affievolite per la gioia dei tifosi del Napoli. Nelle ultime ore, però, il nome di Victor Osimhen sembra essere tornato di moda per un top club.

Il bomber nigeriano, dopo la super stagione che gli ha regalato il titolo di capocannoniere in Serie A, è finito nel mirino di diversi club in Europa: l’effetto domino potrebbe beffare i tifosi del Napoli.

Dopo aver perso Luciano Spalletti, il tecnico autore della cavalcata scudetto, e Cristiano Giuntoli, nuovo direttore sportivo della Juventus, anche Min-jae Kim ha dato il suo addio ai colori azzurri. Il centrale difensivo sudcoreano si è ufficialmente accasato al Bayern Monaco, che ne ha pagato la clausola rescissoria valida per l’estero presente nel contratto dell’ex Fenerbahce.

Pessima notizia per il Napoli: le vie del mercato potrebbero portare all’addio di Osimhen

È stato a lungo tempo uno dei calciatori più chiacchierati nell’intero panorama europeo. Victor Osimhen, grazie alla fantastica stagione disputata agli ordini di Luciano Spalletti, ha messo in mostra tutte le sue qualità e l’istinto killer sotto porta.

Sono tanti i top club che lo avevano messo nel mirino ma le alte richieste di Aurelio De Laurentiis, ossia offerte superiori ai 150 milioni, hanno spaventato le pretendenti. Negli ultimi giorni, però, una candidata potrebbe tornare in corsa. Si tratta del Paris Saint Germain del nuovo tecnico Luis Enrique che, al verificarsi di alcuni scenari di mercato, potrebbe tornare con prepotenza sul nigeriano.

Secondo quanto riportato da As, il Bayern Monaco si sarebbe tirato fuori dalla corsa ad Osimhen a causa dell’alto costo dell’operazione e avrebbe deciso di fiondarsi su Harry Kane. L’uscita di scena dei bavaresi, però, non lascia dormire sonni tranquilli ai tifosi napoletani.

Come riporta il quotidiano spagnolo, la delicata situazione di Mbappé al PSG potrebbe presto consumarsi in una separazione tra le due parti, con il Real Madrid pronto a portare finalmente al Bernabeu uno dei grandi sogni di Florentino Perez. In caso di addio del fuoriclasse francese, dunque, il Paris Saint Germain proverebbe l’assalto ad Osimhen, ritenuto da più parti il giusto erede di Mbappé. I tifosi azzurri, e Rudi Garcia, sperano che questo scenario non si concretizzi per poter continuare a contare sui gol di Victor e insieme provare a vincere ancora nuovi trofei con la maglia Napoli.