Nuova idea in porta: il Napoli prepara l’affondo

Ci sarebbe una nuova idea per quanto riguarda la porta, il Napoli sta tentando di portarlo a casa senza ritardi.

Due su due. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è riuscito a depistare tutti quando ha scelto l’allenatore, con Rudi Garcia nome indovinato davvero da pochi ed ora con il direttore sportivo. Infatti in azzurro è stato annunciato Mauro Meluso, al momento fermo da due anni ma comunque con due ottimi lavori come Lecce e Spezia alle spalle. Ed ora che il Ds c’è, si darà anche il via alle trattative.

I Partenopei sono ormai soliti lavorare sottotraccia e chi pensa che al momento non si stiano praticamente muovendo, sbaglia. Anche se a dirla tutta, visto che non è ancora arrivato ufficialmente il bonifico per Kim Min-jae e nessuno ha sparato la cifra impossibile che il Napoli vuole per Osimhen, non c’è fretta. Ora si pensa a rimpiazzare principalmente due o tre calciatori.

Nuovo portiere! Colpo Napoli

Uno potrebbe essere Hirving Lozano che o rinnova o andrà via come annunciato già dal patron azzurro. Se il messicano avesse offerte importanti allora si penserebbe ad un calciatore che possa dare il cambio a Matteo Politano, mentre sarebbe più vicino all’addio Piotr Zielinski. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, per il polacco ci sarebbe una chiamata araba da più di 10 milioni a stagione e visto che va in scadenza, al Napoli farebbe comodo incassare.

Prima di tutto però, è possibile che gli azzurri con il nuovo direttore sportivo pensino al portiere. In quel ruolo c’è infatti una casella vuota, anzi volendo ce ne sono due. Nikita Contini è tornato dal prestito ma è facile che voglia tornare a giocare, mentre per adesso manca il famoso dodicesimo, chi farebbe la panchina con Alex Meret titolare, per intenderci. Ebbene, parrebbe che l’ultima idea degli azzurri sia Andrea Consigli.

Trentaseienne calciatore di grande esperienza, Consigli ha passato le ultime nove stagioni a difendere la porta del Sassuolo senza mai farsi scalzare. Estremo difensore che spesso ha dato prova della sua affidabilità, il classe ’87 potrebbe dire addio agli emiliani per una squadra che ambisce a successi ben più importanti.

Da sottolineare però che la trattativa starebbe, sempre secondo indiscrezioni, camminando in parallelo con quella per il ritorno di Pierluigi Gollini. Molto probabile che se l’estremo difensore tornato all’Atalanta accetti, sarà lui la prima scelta. Consigli però costituisce un’alternativa molto interessante.