Napoli, Østigård più conguaglio: arriva il sostituto di Kim

Il Napoli, nonostante l’arrivo di Natan, potrebbe continuare a cercare un colpo in difesa per sostituire Kim: Østigård può essere coinvolto nell’operazione

L’addio di Kim Min-jae, approdato al Bayern Monaco grazie al pagamento della clausola rescissoria da circa 50 milioni di euro, ha provato il Napoli di uno dei pilastri della scorsa stagione, il miglior difensore dell’ultimo campionato e uno dei calciatori più decisivi nella conquista del terzo Scudetto.

Nonostante le difficoltà e i tanti nomi accostati agli azzurri, da Kevin Danso a Max Kilman, da Kōnstantinos Mavropanos a Robin Le Normand, i partenopei hanno centrato un colpo inaspettato, portando a casa il brasiliano Natan, arrivato dal Red Bull Bragantino. Una scommessa interessante, un giovane di grande prospettiva, che con le giuste condizioni potrebbe imporsi anche nel nostro Paese.

Napoli, nuovo nome per la difesa: Østigård più conguaglio per Milenković?

I tifosi, però, sognavano e forse si aspettavano un colpo importante, un giocatore di livello per sostituire il coreano, autore di una stagione straordinaria alle falde del Vesuvio, e non è detto che ciò non possa avvenire. Secondo quanto riportato dal sito web Spazionapoli.it, infatti, il Napoli potrebbe tentare nuovamente l’assalto ad un vecchio obiettivo.

Si tratta di Nikola Milenković, difensore in forza alla Fiorentina che, negli ultimi anni, si è imposto come uno dei migliori centrali del campionato per prestazioni e continuità di rendimento. Quello del serbo non è un nome nuovo per il club partenopeo, che lo ha già cercato negli anni scorsi in caso di partenza di Kalidou Koulibaly.

Le elevate richieste economiche del club viola, però, hanno sempre tenuto lontana ogni pretendente per il numero 4, che pare stia spingendo per lasciare il capoluogo toscano e ambisca ad un club più prestigioso, che gli garantisca almeno la partecipazione alla Champions League. Visto il contratto in scadenza nel 2027, però, la Fiorentina potrebbe anche fare muro, chiedendo il pagamento di una cifra abbastanza alta per il proprio pilastro.

Cifra che gli azzurri possono provare ad abbassare, magari inserendo nella trattativa il cartellino di Leo Skiri Østigård, difensore centrale arrivato la scorsa estate ma che non si è mai davvero imposto, complice anche la grande stagione di Kim Min-jae e Amir Rrahmani. Una soluzione del genere potrebbe permettere al Napoli di abbassare la spesa, cedendo il norvegese più un piccolo conguaglio economico, e alla Fiorentina di avere non solo il sostituto di Milenković senza alcuna spesa, assicurandosi un profilo giovane da valorizzare, ma anche una somma di denaro da poter spendere sul mercato per rinforzare la squadra anche in altri ruoli.