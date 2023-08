Cessione ‘concordata’: saluta il Napoli

Grandi movimenti in casa Napoli, soprattutto a centrocampo: dopo l’arrivo di Gabri Veiga potrebbe esserci un addio, ma si tratta di una partenza concordata

Come accadde un anno fa, in questi ultimi dieci giorni di agosto il Napoli si scatena sul mercato. Concluso l’acquisto di Gabri Veiga, è appunto il centrocampo il reparto chiave sul quale sta lavorando la società.

L’allenatore Rudi Garcia ha incassato con piacere la conferma di Piotr Zielinski, che ha rifiutato l’Arabia e rimarrà a Napoli. Inoltre, è arrivato lo spagnolo, un vero talento che consentirà all’allenatore di avere un potenziale titolare in più. A questo punto il reparto del centrocampo diventa assai ricco, considerando anche il “jolly” Elmas e i giocatori che fino ad ora hanno trovato poco spazio, come Demme e Gaetano. E proprio nei confronti di questi due elementi sono rivolte le attenzioni della società.

Uno dei due potrebbe partire: e forse il maggiore indiziato al momento è Gianluca Gaetano. L’ex Primavera del Napoli ha trovato pochissimo spazio con Spalletti nella stagione dello scudetto, eppure si è messo in mostra segnando nel finale di campionato segnando il suo primo gol in Serie A. Da tempo si parla di una sua possibile partenza, ma nella scorsa stagione è rimasto. Stavolta, invece, le cose potrebbero andare diversamente: a maggior ragione dopo l’arrivo dello spagnolo Gabri Veiga.

L’arrivo di Veiga può sbloccare l’addio di Gaetano al Napoli

La conferma di come il destino di Gaetano possa essere altrove (con la formula del prestito) arriva direttamente dal suo procuratore, Mario Giuffredi, che intervistato da TvPlay ha spiegato molto chiaramente quale sia la situazione del giovane centrocampista. “Per quanto riguarda Gaetano abbiamo avuto un confronto con il presidente. Ne parlammo pure nell’incontro per il rinnovo di Mario Rui. Ci siamo detti che se il giocatore era confermato dei 6 centrocampisti per tre posti allora sarebbe rimasto. Ad esempio – ha spiegato l’agente – se Gabri Veiga arriva e Demme va via, allora Gianluca rimane”.

“Se però va via Demme, allora secondo me è meglio che Gianluca vada a giocare per esprimere il suo talento con maggiore continuità. Però io con De Laurentiis, il dottor Chiavelli e con la società abbiamo condiviso che se Gaetano resterà confermato nei 6 centrocampisti resterà nel Napoli. Con Veiga e con Demme eventualmente Gianluca andrà a giocare altrove”. Parole molto chiare che descrivono senza dubbi il futuro di Gaetano. Lo stesso Giuffredi ha citato l’Empoli come formazione interessata al centrocampista, ma in lizza ci sono anche Frosinone e Bologna.