Lady Rugani è illegale: fisico top e lato A pazzesco

Michela Persico dà spettacolo via social ed è semplicemente lllegale: lato A da sogno e fisico impareggiabile

Giornalista, conduttrice tv ed attrice, Michela Persico è uno dei volti più noti del mondo sportivo e dello spettacolo italiano, anche grazie al fatto di essere la compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani, invidiato da quasi l’intero universo maschile.

La giornalista ha sempre avuto un più che discreto successo tra il pubblico nostrano, venendo apprezzata per la sua competenza e la sua bellezza che si è fatta sempre più prorompente nel corso degli anni. Tutto ciò ha permesso a lady Rugani di debuttare anche come attrice nel film “Infiniti” diretto da Cristian De Mattheis, uscito lo scorso giugno.

Un debutto che ha fatto aumentare la già alta popolarità della Persico che spopola inevitabilmente via social. Il profilo Instagram della giornalista è seguito da quasi 2 milioni di follower e di sicuro è un numero destinato ad aumentare nei prossimi anni. Lady Rugani regala spesso dei super scatti attraverso il suo profilo social e nell’ultimo post ha voluto dare spettacolo, risultando illegale come sempre.

Bikini da sogno e fisico da urlo: Michela Rugani fa impazzire i fan

Via social, Michela Persico riesce a regalare sempre grosse soddisfazioni ai suoi fan ed il suo seguito è destinato sicuramente ad aumentare nei prossimi anni. La giornalista delizia spesso e volentieri tutti con scatti davvero roventi e ciò non fa altro che aumentare l’invidia dell’universo maschile nei confronti del difensore della Juventus Daniele Rugani per avere una compagna simile.

Nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, però, la giornalista e conduttrice tv ha voluto davvero esagerare, facendo impazzire i fan con uno scatto bollente che ha messo ancora una volta in mostra tutta la sua sensualità ed il suo fisico perfetto.

Lady Rugani ha indossato un bikini bianco da sogno che non riesce a contenere le forme esplosive di un fisico da urlo, mentre il lato A è qualcosa di davvero pazzesco. Uno scatto che ha mandato in delirio tutti i suoi fan, rimasti ancora una volta conquistati dalla seducente giornalista che non si risparmia mai quando si tratta di dare spettacolo via social.

Il post ha conquistato più di 22 mila like e sono stati ovviamente tantissimi i commenti di follower incantati da un fisico del genere. Non sono mancati, purtroppo, gli hater della giornalista che ancora una volta l’hanno accusata di essersi rifatta il seno, mentre altri l’hanno invitata ad andare a lavorare anziché postare troppo. Commenti puntualmente ignorati da Lady Rugani, difesa poi dai suoi follower che sono stati bravi a zittirli.