10 milioni: il Napoli piazza il colpo in Serie A

Il Napoli è pronto a un colpo quasi low cost, dieci milioni di euro per prendere uno dei maggiori talenti della nostra Serie A

Il Napoli di De Laurentiis e Garcia punta ad una sorta di slam improvviso: comprare un talento italiano per portarlo al “Maradona” e inserirlo subito nel gruppo della prima squadra, senza paura della concorrenza in campo.

I campioni di Italia hanno ancora molto denaro da spendere sul mercato, i più di trenta milioni di euro risparmiati su Veiga sono stati quasi benedetti dai tifosi. Ci sono giovani che scartano il Napoli allettati dai milioni degli arabi e altri invece che arriverebbero anche a piedi per giocare nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona.

Ed è questa una chiave di volta per il prossimo affare in Serie A, il Napoli punta su un talento importante del calcio italiano ed è pronto già a chiudere questa trattativa.

Napoli, il colpo è under

Senza andare troppo per le lunghe, i campani stanno approfittando della stasi tra il calciatore ed il suo club di appartenenza. Nonostante l’aura di grande talento per il futuro, ha giocato pochissimo nel presente e questo alla lunga può stancare. Classe 2006, è il nuovo prospetto del calcio italiano, già convocato da Roberto Mancini in Nazionale, ma poco considerato invece nella quotidianità del campionato. Un paradosso che porterà a un trasferimento: Il Napoli punta Simone Pafundi dall’Udinese.

Il prospetto è un elemento di classe, nel mondiale under 20 ha dato un saggio delle sue qualità. Un elemento di fantasia, corsa e caparbietà in mezzo al campo, ma che ha giocato poco meno di quindici incontri ufficiali nella sua carriera con la maglia dell’Udinese.

Ed è questo un grande mistero, considerando come i bianconeri non abbondino di piedi buoni e di come anche Samardzic (a proposito di qualità e di gente seguita dal Napoli) non sia tra i titolari fissi.

L’Udinese emargina i talenti che ora possono spiccare il volo altrove. Il Napoli punta sul centrocampista italiano proprio per dargli nuove motivazioni e inserirlo comunque in un contesto più stimolante.

Il club campano offre 10 milioni di euro, le contropartite in questo caso sarebbero escluse ma potrebbe essere prevista una forte percentuale per la cessione in futuro. Quel che è certo è che un giovane come Pafundi dovrà mettere minuti nelle gambe per diventare un futuro protagonista in Serie A.