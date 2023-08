Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: spunta un nuovo nome in ottica futura, ecco di chi si tratta

Un momento decisivo per programmare attentamente ogni singolo dettaglio. Il Napoli vuole ambire ancora a grandi palcoscenici pensando a giovani dal futuro roseo da portare subito in maglia azzurra. Un nome a sorpresa uscito a galla nelle ultime ore: un profilo davvero entusiasmante per gli anni a venire.

Il Napoli vince e convince cambiando pochi effettivi. Rudi Garcia ha valorizzato nuovamente il profilo di Giacomo Raspadori, che è partito titolare nelle prime due sfide di Serie A. La società partenopea ha lavorato in maniera intelligente in vista di questa stagione perdendo soltanto Kim come pezzo pregiato. Juan Jesus è tornato ad essere un difensore di livello internazionale grazie alla cura Spalletti: ora l’assenza del coreano non si fa ancora sentire. Il calciomercato degli azzurri ha regalato finora soltanto qualche giovane interessante come Cajuste e Natan, arrivato direttamente dal Red Bull Bragantino che non ha fatto ancora il suo debutto in Serie A.

Calciomercato, affare a sorpresa: arriva dalla Spagna

Come svelato dalla redazione di CalcioNapoli24.com, il Napoli starebbe pensando a nuovi colpi già in ottica futura. Un motivo in più per far sognare ancora i tifosi azzurri portandosi avanti con il lavoro.

Piace da tempo così l’esterno offensivo del Granada di Paco Lopez, Bryan Zaragoza, classe 2001. Può agire su tutto il fronte offensivo: da trequartista ad ala, possiede un ottimo tiro ed ha molto intensità diventando così imprevedibile negli ultimi metri. La dirigenza partenopea potrebbe sferrare l’assalto decisivo a partire dai prossimi mesi soffermandosi così ora sugli ultimi colpi di questa sessione estiva di calciomercato.

Una voglia incredibile di arrivare subito a giocatori dal futuro roseo. Il Napoli continua a monitorare profili interessanti per il futuro: ancora un affare che sarà concretizzato nel corso dei prossimi mesi. Un lavoro certosino per puntare sempre ai massima obiettivi: la società partenopea continua a nutrire un certo appeal nonostante il mancato arrivo di Gabri Veiga. Il giovane centrocampista spagnolo ha optato per un futuro in Arabia Saudita dicendo di no al forte interessamento del presidente De Laurentiis.

Il Napoli sta già pensando ai giovani prospetti su cui investire diversi milioni: la società partenopea si è sempre distinta per un operato totale su queste dinamiche di calciomercato.