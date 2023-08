Stavolta si chiude davvero: il Napoli definisce l’affare

Aurelio De Laurentiis rompe gli indugi: stavolta si chiude per davvero. Ecco tutti i dettagli dell’affare definito dal Napoli

Nel calcio mai dire mai. Soprattutto nelle trattative di mercato fino all’ultimo secondo utile sono possibili colpi di scena che cambiano le carte in tavola.

Non dare, quindi, per tramontata, anzi, per defunta, una trattativa prima del gong finale. E anche in questo il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è un maestro. Come un provetto mago, quando nessuno se lo aspetta, tira fuori dal cilindro il ‘coniglio’, un calciatore mai accostato al club azzurro (vedi l’ingaggio di Jens Cajuste e di Natan Bernardo de Souza) o un profilo fuori dai radar azzurri dopo essere stato a lungo inseguito.

Ebbene, ancora una volta Aurelio De Laurentiis ha dato un saggio della sua istrionica maestria nel sorprendere tifosi, commentatori e addetti ai lavori finalizzando un’operazione che andava troppo per le lunghe.

Gianluca Gaetano, sempre più vicino il prestito al Frosinone

Stavolta ci siamo. Neanche la beffa di Gabri Veiga, a un passo dal vestire l’azzurro e ora in procinto di volare in Arabia Saudita per mettersi in tasca la montagna di soldi che garantirà nei prossimi tre anni l’Al Ahli, fa cambiare ai dirigenti del Napoli idee e programmi per il centrocampo.

Infatti, stando alle indiscrezioni raccolte dalla redazione di ‘Tuttomercatoweb’, Gianluca Gaetano dovrebbe trasferirsi in prestito al Frosinone. D’altra parte, il classe 2000, appena rientrato dall’infortunio rimediato nel match contro la Sampdoria, ultimo della scorsa stagione, anche in quest’annata vedrebbe molto poco il campo.

Ragion per cui l’ex Cremonese, come detto, dovrebbe lasciare temporaneamente Castel Volturno per poter giocare con continuità nelle file del club ciociaro. Dunque, si avvicina sempre di più il prestito dell’ex Cremonese, tuttavia i dirigenti del Napoli prima di dare il via libera alla suddetta operazione vorrebbero bloccare un centrocampista.

Discorso diverso, invece, per Alessandro Zanoli: avendo davanti l’intoccabile capitan Giovanni Di Lorenzo, è facile immaginare che anche l’ex Sampdoria (ha vestito i colori blucerchiati nella seconda metà della scorsa stagione) verrà impiegato con il contagocce dal tecnico Rudi Garcia, eppure il Napoli ha deciso di tenerlo.

Comunque, ritornando alla questione del rinforzo per il centrocampo, sfumato il talentuoso classe 2002 del Celta Vigo, il Napoli è pronto a dare l’assalto per Lazar Samardzic dell’Udinese, sedotto e abbandonato dalla ‘Beneamata’, anche se il sogno è Teun Koopmeiners dell’Atalanta che, però, è destinato a rimanere tale visto che il club orobico non sembra intenzionato a privarsi del prolifico centrocampista olandese (10 gol e 4 assist in 35 presenze complessive nella passata stagione).