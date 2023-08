Il Napoli si impunta: rifiuto netto alla maxi offerta

By

Il Napoli non sembra essere particolarmente ben disposto a cedere giocatori delle cosiddette “riserve” in prestito, tanto da rifiutare anche un’offerta molto allettante

Nessun dubbio che in fatto di calciomercato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sia un osso duro con cui trattare. Vuole prezzi e formule convenienti quando acquista, mentre per le cessioni imposta condizioni complicate e costi altissimi.

Ne sa qualcosa chi ambisce ad arrivare a qualche giocatore azzurro. Se il presidente si impunta arriva a rinunciare anche a offerte clamorose. Vale sia per i big della squadra di Garcia, come Osimhen e Kvaratskhelia, ma anche per le cosiddette “seconde linee”, ossia i giocatori che trovano meno spazio. Uno di questi è Alessandro Zanoli, ex Primavera azzurra, che è rientrato dal prestito di 6 mesi alla Sampdoria, dove ha fatto benissimo.

Anche col Napoli ha fatto vedere ottime cose nel precampionato, ma è scontato che con un super big come Di Lorenzo davanti a lui, è destinato a trovare pochissimo spazio. Questo perché il nazionale è in grado di giocarle anche tutte, e come ha fatto nella scorsa stagione concederà pochissimo spazio.

Eppure il ragazzo ha dimostrato di essere un talento vero, stupendo i tifosi con la sua velocità e la sua tecnica. Ecco perché in tanti si sono chiesti se fosse più conveniente cederlo in prestito per fargli trovare spazio.

Il Napoli alza il muro per Zanoli: ma il calciatore spinge per il prestito

Non è dello stesso avviso il club azzurro, così come l’allenatore Garcia. Sin dalle prime settimane di mercato si è fatto avanti il Genoa, che voleva riportare Zanoli in Liguria dopo l’esperienza alla Sampdoria. Ma il Napoli ha sempre rifiutato il prestito, anche se il calciatore ha iniziato a esprimere gradimento per una soluzione del genere.

Il club partenopeo ha tenuto duro, confermando il ragazzo anche quando è arrivata un’offerta molto più congrua. Vale a dire quella dello Sporting, che dal Portogallo ha provato a prendere Zanoli addirittura a titolo definitivo. In questo caso al Napoli sarebbe arrivata un’offerta da 500mila più 12.5 per l’obbligo di riscatto. 13 milioni totali, che non hanno ingolosito il Napoli.

Eppure qualcuno ha fatto questo ragionamento: con Di Lorenzo che ha appena rinnovato fino al 2028 (con opzione per un altro anno) e visto il rendimento del capitano, il buon Zanoli è destinato a rimanere riserva ancora a lungo. Per questo, per il Napoli sarebbe più strategica una cessione a titolo definitivo piuttosto che un prestito che rimanderebbe poi la questione di un altro anno.

Ed evidentemente è ciò che pensa anche De Laurentiis, che però ritiene che Zanoli possa valere almeno il doppio, quindi quasi 30 milioni di euro. Da qui bisognerà capire se il Napoli preferirà far aumentare questo valore tenendolo in rosa oppure cedendo alla tentazione del prestito in Serie A.