Affare in Serie A: arriva il nuovo centrocampista per Garcia

Il Napoli è pronto per chiudere su un’ultima mezzala, al posto di Veiga c’è un affare pronto in Serie A per Rudi Garcia

La delusione per il mancato arrivo dello spagnolo sarà mitigata da questo colpo in entrata, dopo il secondo turno di campionato ci sarà molto probabilità l’ufficialità da parte del club.

Il calciomercato volge quasi al termine ma non per questo il Napoli è demoralizzato, anzi. Il caso intorno a Gabriel Veiga ha coinvolto tutta l’Europa, il 21enne ha scelto i soldi dell’Arabia Saudita, ricevendo la critica da parte di molti suoi colleghi internazionali.

Il Napoli dal canto suo non si è perso d’animo. Un centrocampista dalla Serie A sarà l’ideale per gli azzurri, un elemento che possa essere già pronto da gettare nella mischia. Cajuste ha bisogno di un maggiore rodaggio, al Napoli serve già chi sappia muoversi nel contesto italiano e non solo.

Napoli, colpo in entrata a centrocampo

La società sta valutando due opzioni in particolare, considerando come si possa cogliere l’affare con decisione proprio negli ultimi giorni di mercato. Un ultimo sforzo per dare a Garcia una rosa completa in tutti i modi, i tifosi del Napoli si sono divisi nelle preferenze. Da una parte c’è un centrocampista più tecnico, dall’altra quello più fisico e forse più completo nella sua interezza: Maxime Lopez e Dominguez restano due nomi caldi.

Arriverà uno dei due, con le dovute differenze tattiche in campo. Il capitano del Bologna resta in scadenza contrattuale al giugno 2024. Mentre Orsolini ha siglato il rinnovo sino al 2027, l’argentino valuta con attenzione tutte le sirene: dopo tre stagioni e mezza in Serie A si sente pronto per il grande salto, è un calciatore dalle grandi doti e professionalità.

Nel giro della nazionale, sa essere un tuttocampista di prima qualità, pressa, lotta e soprattutto ha una visione di gioco nella sua interezza, riuscendo spesso a creare superiorità numerica.

Garcia valuta il tutto con grande attenzione, senza dimenticare proprio Maxime Lopez. Il furetto del Sassuolo è un elemento che potrebbe essere osservato domenica sera, nel match di campionato contro i neroverdi con un indizio già importante da notare.

Se giocherà Lopez, molto probabilmente sarà Dominguez ad andare in azzurro, viceversa un’esclusione di Maxime dai titolari in neroverde sarebbe l’indizio finale per portarlo al Napoli. Preservandolo dall’agone di domenica per giocare al “Maradona” nei giorni successivi e con un’altra maglia.