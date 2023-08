Napoli, retroscena inedito: ADL offre 45 milioni per il colpo

Non ci sono dubbi: il Napoli ha provato a fare un grande colpo a centrocampo. Prima della beffa Gabri Veiga, ha tentato l’assalto a un talento, con un’offerta di 45 milioni

Ci vorrà un po’ di tempo per riprendersi dalla delusione per il mancato acquisto di Gabri Veiga. In casa Napoli, soprattutto dal punto di vista dei tifosi, monta la rabbia per il grande colpo sfumato.

Il club di De Laurentiis sembrava davvero vicino a chiudere l’accordo e trovare l’intesa definitiva, ma è arrivata l’offerta degli arabi che ha cambiato tutto. Di fronte a una proposta da 13 milioni a stagione lo spagnolo non ha esitato. Messi da parte i 2.6 milioni offerti dal Napoli e una scelta che può essere discutibile, ma che va compresa: Veiga va in Arabia e gli azzurri sono rimasti all’asciutto.

Eppure da parte del presidente De Laurentiis c’era la voglia di fare un grande colpo a centrocampo, un investimento importante. Per Veiga erano stati stanziati 36 milioni di euro, ma c’è un giocatore che milita in Serie A, per cui il Napoli era disposto a spendere fino a 45 milioni di euro. Si tratta di Teun Koopmeiners dell’Atalanta, rivelazione dello scorso campionato, che è stato seriamente corteggiato dai campioni d’Italia.

Il Napoli aveva fatto una super offerta per Koopmeiners, ma è arrivato un “no”

E la cifra messa sul campo sembra davvero importante, eppure l’Atalanta ha fatto muro e ha resistito alla tentazione. E’ arrivato un secco no per De Laurentiis, che avrebbe pure irritato il presidente del Napoli. Infatti, a quanto pare la società partenopea aveva fatto leva su una sorta di promessa che l’Atalanta aveva fatto al giocatore.

Vale a dire in caso di chiamata da parte di un club importante lo avrebbe lasciato andare. Evidentemente, il Napoli non è stato considerato tale, visto che la società bergamasca ha fatto muro, forse deludendo anche il centrocampista olandese.

Un retroscena di mercato che è stato raccontato proprio dal procuratore del ragazzo, e che quindi va preso per sicuramente affidabile. A questo punto, al Napoli non resta che “consolarsi” con Piotr Zielinski, che sembrava sicuro partente (non a caso proprio agli arabi, e nella squadra di Gabri Veiga, l’Al-Alhi) ma che poi ha clamorosamente rifiutato la destinazione quando sembrava ormai tutto fatto. E per questo il Napoli aveva individuato proprio in Koopmeiners o in Veiga uno dei sostituti ideali per il centrocampista polacco.