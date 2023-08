Ultim’ora, un altro campionissimo saluta il campionato: affare milionario

L’Arabia Saudita sta facendo incetta di top player ricoprendoli di denaro. L’ultimo colpo di mercato è davvero incredibile…

Quando circa un anno fa Cristiano Ronaldo decise di trasferirsi all’Al-Nassr nessuno avrebbe mai pensato che l’Arabia Saudita sarebbe diventata, nel giro di poco tempo, una destinazione ambita dai maggiori talenti del calcio europeo. E invece, con grande sorpresa di tutti, la finora modesta Saudi League si sta trasformando in un campionato ricco di stelle.

Nel corso dell’estate, infatti, sono sbarcati in Arabia Saudita calciatori del calibro di Neymar, Benzema, Mahrez, Koulibaly e Firmino, solo per citarne alcuni. Tutti convinti da un ingaggio monstre, impareggiabile per qualsiasi club europeo. Ad esempio, Neymar percepirà dall’Al-Hilal – che lo ha prelevato dal Paris Saint-Germain per più di 90 milioni di euro – un compenso annuale che oscilla tra i 100 e i 120 milioni di euro, in aggiunta ad una lunga serie di benefit che non stiamo qui ad elencarvi.

E probabilmente non è finita qui. Perché i sauditi promettono di avere ancora qualche colpo in canna da sparare negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato.

Salah verso l’Arabia Saudita, cifre e dettagli dell’affare

Uno dei grandi colpi che l’Arabia Saudita potrebbe mettere a segno negli ultimi giorni di mercato corrisponde al nome di Mohamed Salah, attaccante ex Roma che attualmente milita in Premier League, tra le fila del Liverpool.

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, infatti, sull’egiziano ci sarebbe in forte pressing l’Al Ittihad, compagine che già annovera in rosa Benzema, Fabinho e Kante. Vediamo cifre e dettagli di un’affare che potrebbe riscrivere la storia del calcio.

Manco a dirlo, le cifre sul banco sarebbero da capogiro: 100 milioni cash al club britannico per il cartellino e all’attaccante un triennale da record. Quanto percepirebbe Salah precisamente?

Diverse fonti, anche provenienti dalla stessa Arabia Saudita, riferiscono che l’Al Ittihad sarebbe pronta a rendere il classe ’92 nativo di Basyoun il calciatore più pagato del pianeta, sforando la soglia dei 200 milioni di euro che incassa annualmente Ronaldo.

Ad oggi, il Liverpool non vorrebbe perdere uno dei propri migliori giocatori a pochi giorni dalla conclusione del mercato, e pertanto continua a fare muro. Ma, si sa, dinanzi a certe cifre la resistenza è destinata a non durare tanto a lungo. Sempre secondo Sportmediaset, nel caso i Reds dovessero essere costretti a cedere Salah si fionderebbero su Federico Chiesa della Juventus. Staremo a vedere come andrà a finire.