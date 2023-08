Il Sassuolo poi l’addio: lascia Napoli

Il Napoli sta già architettando la prossima cessione estiva: dopo la sfida col Sassuolo si consumerà l’addio

Il Napoli è tornato a fare la voce grossa sul campionato di Serie A. Una vittoria di carattere, per giunta in rimonta, in casa del Frosinone. Ed è già chiaro come i campioni d’Italia in carica abbiano in mente di ripetersi.

Non sarà certamente facile bissare il successo tricolore che mancava da ben 33 anni. Per quanto più che meritato, però, la concorrenza è più folta e agguerrita che mai. Dalla Juventus, che non giocherà le coppe europee, ad Inter, Milan, Roma e Lazio. Senza dimenticare la sorprendente Atalanta: per gli azzurri ci sarà da sudare in vista del prossimo giugno. Ma intanto in quel di Castel Volturno vi è una doppia linea che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto tirare.

Da un lato la conferma assoluta di tutti i big – al di là di Kim ceduto attraverso il pagamento della clausola rescissoria per mano del Bayern Monaco – che dunque proveranno a ripetere le meraviglie mostrate negli ultimi mesi tanto in Italia quanto in Europa. Da Kvaratskhelia a Osimhen, già scatenatosi con una doppietta strepitosa contro il Frosinone.

Dall’altro l’addio di Luciano Spalletti che ha spiazzato parte della tifoseria sicura della permanenza dell’allenatore di Certaldo con lo scudetto cucito sul petto. Non sarà così, è adesso Rudi Garcia la guida tecnica degli azzurri: uno che il calcio italiano lo conosce come le sue tasche e che ha fatto del bel gioco il suo biglietto da visita.

È questione di giorni: pronto l’addio al Napoli

Già contro i ciociari si è visto un grande Napoli, adesso l’attesa per il match del ‘Diego Maradona’ contro il Sassuolo è assolutamente palpabile. Una gara utile per testare la condizione fisica e i dettami tattici che il tecnico francese sta provando ormai da settimane ad inculcare nel gruppo azzurro. A tenere banco in primo piano è, tuttavia, ancora il calciomercato estivo.

Perchè dopo Cajuste, Natan, Caprile e probabilmente Gabri Veiga, sarà anche tempo di sfoltire la ricca rosa a disposizione di Rudi Garcia. Ed in previsione della firma del gioiello del Celta Vigo, pare proprio che uno dei talenti di scuola Napoli sia virtualmente già lontano dalla maglia azzurra. Si parla di Gianluca Gaetano, prodigio classe ‘2000 che con ogni probabilità saluterà la squadra del suo cuore dopo il match contro il Sassuolo.

Una manciata di giorni mancano alla chiusura del mercato estivo e Gaetano, temendo di trovare poco spazio, punterà a giocare con continuità altrove – in prestito – ancora in Serie A. Diverse le destinazioni ipotizzate negli ultimi giorni, Empoli in primis: l’unica certezza è che il gioiello di Cimitile non farà parte del gruppo allenato da Garcia da qui al prossimo giugno.