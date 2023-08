Mercato Napoli, colpo a sorpresa dal Sassuolo: accontentato Garcia

Mercato Napoli, gli azzurri continuano a lavorare per regalare a Rudi Garcia gli innesti di cui ha bisogno ed in tal senso arriva un colpo direttamente dal Sassuolo. Accontentato in tal senso Rudi Garcia, con gli azzurri che in un certo qual modo corrono ai ripari dopo le ultime notizie.

Il Napoli sa che è atteso da una annata molto particolare dal momento che dovrà provare a ripetere quanto di straordinario fatto nella passata stagione. Ma dovrà provarci senza poter contare su Luciano Spalletti in panchina ed un pilastro come Kim Min-Jae in difesa. Toccherà a Rudi Garcia ed a Natan non far sentire la mancanza dei loro predecessori, ma in tal senso arriveranno anche degli innesti. Gli azzurri stanno per piazzare un colpo a sorpresa dal Sassuolo capace di accontentare le richieste del tecnico francese, che ha chiesto alla società di mantenere il livello della squadra in linea con quello dell’anno scorso. Si tratta di un profilo completamente nuovo in ottica partenopea.

Mercato Napoli, colpo dal Sassuolo

Arrivano dei movimenti a sorpresa in sede di mercato per il Napoli. Dopo la delusione per il mancato arrivo di Gabri Veiga, adesso gli azzurri si trovano nuovamente a fare i conti con l’Arabia Saudita. Stando a quanto raccontato da SpazioNapoli, i sauditi hanno messo gli occhi su Juan Jesus. A suon di milioni potrebbero strappare il suo sì e per questo i partenopei si tutelano.

Il Napoli, infatti, ha messo nel mirino come sostituto del brasiliano in caso di suo addio il capitano del Sassuolo Gian Marco Ferrari. Da un po’ si parla di un suo addio ed è stato seguito anche dal Cagliari. E’ verosimile che una offerta del Napoli toglierebbe ogni dubbio all’esperto difensore centrale.

Ferrari dal Sassuolo al Napoli, colpo a sorpresa

A sorpresa, stando a quanto raccontato da SpazioNapoli, l’Arabia Saudita avrebbe dunque messo gli occhi su Juan Jesus. Per sostituirlo gli azzurri pensano a Ferrari, profilo di enorme esperienza e di sicura affidabilità, oltre che a basso costo. Capitano del Sassuolo, in cinque anni con la maglia neroverde ha collezionato 162 presenze e 6 gol, garantendo un rendimento sempre ottimo. Al punto che è arrivato anche in Nazionale. All’esordio ha anche trovato la via della rete, a conferma di un “vizio” che si porta dietro da tempo.