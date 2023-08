Nessun acquisto: il colpo del Napoli è in casa

Il mercato azzurro può sorprendere i tifosi del Napoli: decisione a sorpresa, ecco il colpo fatto in casa

Sono stati mesi di grande festeggiamenti per il popolo azzurro, reduce dalla conquista di uno scudetto desiderato e inseguito per ben 33 anni. Il tricolore è finito, con merito, a Napoli solo qualche settimana fa.

La speranza, da parte dei vertici del club di Aurelio De Laurentiis, è che alla fine anche nella stagione da poco cominciata la storia possa ripetersi. I cambiamenti non sono mancati, a partire dall’avvicendamento – sorprendente per molti – in panchina. Addio a Luciano Spalletti che, con un gioco scoppiettante, ha trascinato il suo gruppo verso la grande impresa.

Ora c’è un Napoli diverso ma consapevole dei propri mezzi. Rudi Garcia non è l’ultimo arrivato, già sulla panchina della Roma fece benissimo lasciando un ottimo ricordo nei tifosi giallorossi. Adesso l’allenatore francese ha intenzione di fare ancora meglio guidando i campioni d’Italia verso nuove imprese.

Cristiano Giuntoli ha ceduto alle lusinghe della Juventus, lasciando vacante il ruolo di direttore sportivo. De Laurentiis ha chiamato al suo posto l’esperto Mauro Meluso. E i movimenti, tra entrate ed uscite, non sono affatto mancati da qualche settimana a questa parte. Tra i pali il talentino esploso col Bari Elia Caprile farà molto comodo agli azzurri, alle spalle del titolarissimo Alex Meret. In difesa la partenza più sentita, quella del coreano Kim finito tra le file del Bayern Monaco: al suo posto è arrivata la scommessa brasiliana Natan.

De Laurentiis reinventa il Napoli: colpo fatto in casa

A centrocampo occhio a Jens Cajuste al di là di qualche impaccio di troppo nell’esordio stagionale contro il Frosinone. Ci sarà da lavorare ancora, in un pugno di giorni che mancano alla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Ma proprio in mediana qualcosa potrebbe cambiare.

Il rallentamento per Gabri Veiga non esclude affatto la firma del gioiello del Celta Vigo anche se in quel di Castel Volturno sta prendendo piede una suggestiva ipotesi per rinforzare ‘gratis’ la batteria di centrocampo a disposizione di Rudi Garcia. Occhio a Leo Ostigard che, nato difensore centrale puro, potrebbe essere ‘trasformato’ dalle idee dell’allenatore transalpino.

Le qualità del 23enne difensore norvegese sono state a lungo sotto gli occhi di tutti e adesso l’ex Brighton potrebbe finire proprio in una posizione più avanzata, come centrocampista difensivo. Dopo sole 11 presenze nella passata annata, Ostigard è chiamato al salto di qualità. Può quindi essere proprio lui il colpo a sorpresa, già in casa, peer costruire un Napoli sempre più forte.