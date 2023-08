Vestito trasparente: Zaira Nara stavolta ha esagerato

La bellissima presentatrice argentina torna a casa dopo le lunghe vacanze: la sua presenza non passa inosservata…

Se non si tratta di un giro del mondo in 80 giorni – come durata ci saremmo anche, considerando da quanto tempo porta a spasso il suo fascino dal Sudamerica all’Europa – poco ci manca.

Dopo essersi fatta notare a Cannes, poi a Formentera, poi ad Ibiza, da cui ha regalato ai suoi fans degli scatti che resteranno a lungo impressi nella loro memoria – Zaira Nara è tornata a casa dove ha fatto il pieno di popolarità. Un trend che sembra ormai inarrestabile.

Negli ultimi tempi, come dimostra anche la splendida foto presa direttamente dal suo profilo Instagram – a proposito, la sorella di Wanda ha sfondato il tetto dei 6 milioni di followers – la stupenda presentatrice ha alzato decisamente l’asticella nel proporre al suo pubblico le varie sfaccettature del suo fascino tipicamente latino.

Alle volte si concentra sul suo splendido viso, altre volte sulla sua invidiabile silhouette, altre volte su un lato B che sta letteralmente facendo impazzire i fans. Per finire, per non farsi mancare nulla, ecco degli shooting in cui lascia veramente poco spazio all’immaginazione. Si vede tutto insomma, ma nel vero senso della parola.

Zaira Nara, galeotta fu la trasparenza: social in tilt

Dicevamo del ritorno in patria, in quella Buens Aires che la vede spesso e volentieri protagonista o in Tv o nelle sfilate di moda alle quali si presta più che volentieri. Zaira ha deciso di passare una serata a ‘La Ferneteria‘, locale tra i più in voga della capitale argentina, sfoggiando un vestito grazie al quale tutti, ma davvero tutti, l’hanno notata.

Vuoi per il colore, un rosa acceso, vuoi per il fatto che lo stesso sia praticamente totalmente trasparente. Uno spettacolo da godersi per tutta la serata, fino alla chiusura del locale.

Il suo ritorno nella metropoli dove già la sfortunata sorella Wanda risiede e dove svolge parte delle visite mediche e delle cure a causa della malattia che l’ha colpita, non esclude affatto che la 35enne nata nel giorno di Ferragosto non possa concedersi qualche altra divagazione marittima. Del resto i primi scatti dalla spiaggia iniziarono sono iniziati ben presto quest’anno, ad aprile.

I fans sognano altre istantanee grazie alle quali ammirare il suo corpo da favola immerso nell’acqua e cinto da minuscoli bikini che esaltano le sue forme. Zaira è davvero sulla cresta dell’onda: sarebbe un peccato non cavalcare questo momento.