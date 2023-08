Addio Napoli, una stella ha firmato poco fa: è ufficiale

L’obiettivo sfuma definitivamente: la pista si era già raffreddata ma ora c’è anche la firma, non arriverà a Napoli.

Il caso Gabri Veiga non fa parlare soltanto del Napoli ma apre a discussioni che si ripercuotono in tutto il mondo. Un centrocampista del calibro di Toni Kroos ha commentato con un: “Imbarazzante”, la notizia dell’arrivo del giovane spagnolo nel campionato saudita. A soli 21 anni la promessa del calcio iberico preferisce i soldi asiatici a campionati importanti ed alla Champions League.

Il Napoli comunque al di là delle scelte dei calciatori in quest’estate è rimasto a mani vuote ed ora ha poco tempo per chiudere per un altro centrocampista. Al posto di Ndombelé è già arrivato Cajuste e di fretta non ce n’è, ma se dovesse partire uno tra Diego Demme o Gianluca Gaetano, una casella resterebbe libera.

Napoli, addio a un big: ufficiale la firma

Quella di Kim Min-jae è stata riempita da Natan e in attacco non ce ne sono per adesso di spazi disponibili dal momento in cui gli azzurri non hanno ceduto né il giovane Zerbin, né Hirving Lozano che sembrava destinato all’addio.

Ovviamente, dal momento in cui non sono partiti neanche Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia non c’è stato bisogno di ricorrere alla lista dei nomi preparata da Meluso e tutto è rimasto invariato come oramai si pensa, resterà almeno fino al prossimo gennaio.

Un calciatore su tutti però, sempre stando alle voci di mercato, era finito nelle mire dei partenopei che se avessero ceduto qualcuno dei propri esterni avrebbero tentato di prendere lui, Riccardo Orsolini, 26 anni ed un passato nel giro della Nazionale.

L’esterno d’attacco non ha difficoltà nel servire assist ai compagni e neanche a regalarsi qualche gol. Nella scorsa stagione ne ha segnati ben 11 con la maglia del Bologna.

Con i felsinei, Orsolini gioca ormai da cinque stagioni e mezza ed a quanto pare anche la prossima sarà in Emilia-Romagna per lui. Infatti, qualora nelle ultime ore di mercato la squadra di Rudi Garcia dovesse veder partire un esterno, non potrebbe puntare su di lui. Il marchigiano ha firmato da poco il suo rinnovo di contratto proprio con i bolognesi a cui si è ora legato fino al 2027.

Ecco l’annuncio apparso sulle pagine social del Bologna stesso: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Riccardo Orsolini per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027”.