Dal Sassuolo al Napoli: il colpo lascia tutti di sasso

Dal Sassuolo al Napoli, il colpo è servito: il presidente De Laurentiis è pronto ad accontentare il suo allenatore, Rudi Garcia

I rapporti tra il Napoli ed il Sassuolo sono sempre stati ottimi. Lo dimostra chiaramente l’ultimo affare che ha portato Giacomo Raspadori in azzurro. Allo stesso tempo, però, come tutti ben sanno la società emiliana è considerata una vera e propria bottega d’oro. I suoi gioielli, infatti, valgono tanto ed hanno moltissime richieste da altrettante squadre.

Questa volta, però, il presidente De Laurentiis potrebbe seriamente piazzare il colpo dalla squadra neroverde. La conferma, infatti, arriva direttamente da un noto giornalista che, attraverso i suoi canali social, ha sganciato questa vera e propria “bomba” di mercato che interessa particolarmente i campioni di Italia.

Napoli, altro acquisto in difesa? Le ultime

Non è affatto un mistero che l’Arabia Saudita sia considerato il Paese più “antipatico” (ovviamente dal punto di vista del calciomercato) in questa sessione estiva. Per il semplice fatto che le squadre saudite si stanno divertendo ad acquistare i migliori calciatori dalle squadre europee. Una sorta di collezione delle figurine “Panini”. Oppure come giocare a “Football Manager”.

Con la sottile differenza che questa è la vita reale. L’ultimo sgarro, però, è stato fatto proprio dall’Al-Ahli nei confronti del Napoli che ha trovato l’accordo con Gabri Veiga. Il 21enne sembrava ad un passo dal trasferirsi in azzurro ed invece non se ne farà assolutamente più nulla. Non è finita qui visto che un altro elemento azzurro è entrato nel mirino di una squadra saudita.

Si tratta di Juan Jesus che, a quanto pare, avrebbe ricevuto delle importanti richieste dall’Arabia. Questo è quello che ha riportato, sui social network, il giornalista Paolo Esposito. Nel caso in cui questa operazione, che porterebbe il brasiliano via dalla Campania, si dovesse concretizzare allora il club campione di Italia non se ne resterà con le mani in mano.

Tanto è vero che De Laurentiis andrà a bussare alla porta del Sassuolo visto che, in quel reparto, c’è un calciatore pronto a fare le valigie. Si tratta dell’ex capitano, Gian Marco Ferrari. Il classe ’92 pare che non sia più nei progetti del suo allenatore, Alessio Dionisi. Tanto è vero che, nella prima giornata di campionato (nella sconfitta contro l’Atalanta in casa), non è stato inserito nemmeno nella lista dei convocati. Si tratterebbe sicuramente di un acquisto di assoluta esperienza visto che vanta più di 150 partite in A.