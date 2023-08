Lato A straripante: Giorgia Palmas senza freni

La showgirl sarda più bollente che mai mostra tutta la sua bellezza su Instagram: scatto esagerato per i fan

È ormai passato tanto tempo dagli esordi nel mondo dello spettacolo. Un mondo che ha abbracciato da anni Giorgia Palmas e che ancora oggi se la tiene stretta, come una delle donne e showgirl più belle e amate di sempre.

Oggi più che mai sulla cresta dell’onda, è divenuta famosa per la sua partecipazione al telegiornale satirico ‘Striscia la Notizia‘. L’ideatore Antonio Ricci, nel lontano 2002, la volle a tutti i costi come velina mora al fianco della bionda – divenuta poi sua grande amica – Elena Barolo. I suoi stacchetti sul bancone più famoso d’Italia, portato al successo da Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio, rimangono tutt’ora impressi nella mente di milioni di italiani.

La Palmas è diventata nel tempo anche attrice conduttrice. Ha recitato in due delle fiction di maggiore successo su Canale 5, ‘Centovetrine‘ e ‘Carabinieri‘. Nata a Cagliari il 5 marzo 1982, è molto legata alle sue origini al punto che ha passato la quasi totalità delle sue vacanze estive proprio in Sardegna.

Ha condotto programmi come ‘Paperissima Sprint‘, ‘Music Farm‘ e più recentemente ‘Isola Party‘, trasmissione andata in onda su Mediaset Infinity che ha raccontato tutti i retroscena de ‘L’Isola dei famosi‘. Un reality show che, tra le altre cose, la vide vincere da concorrente l’edizione del 2011.

Lato A stratosferico: tutti pazzi di Giorgia Palmas

La vita privata della showgirl sarda è stata costellata da diversi amori. Dall’ex calciatore Davide Bombardini al celebre biker Vittorio Brumotti. Fino al grande amore della sua vita, l’ex nuotatore Filippo Magnini con cui è esplosa la passione dal 2018. La coppia si è sposata nel maggio 2021 attraverso l’unione civile mentre un anno dopo i due si sono uniti anche nel tradizionale matrimonio in chiesa davanti amici e parenti.

Nel 2020 hanno avuto anche la loro prima bambina: Mia. Passano gli anni ma la bellezza della Palmas è sempre lì, intatta, impossibile da mettere in discussione. 41 anni e non dimostrarli, con una sensualità messa in piena luce attraverso gli ultimi scatti estivi che la vedono rilassarsi in vacanza proprio in Sardegna.

Su Instagram la Palmas ha pubblicato un’istantanea a dir poco rovente, stesa sul suo telo al mare, nel quale mostra ai quasi 2 milioni di followers un corpo da urlo. Lato A in bella vista ed un’abbronzatura da urlo. I fan, tra likes e commenti, sono a dir poco impazziti per lei: l’ennesimo centro social messo a segno da lady Magnini.