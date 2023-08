Affare last minute: Belotti cambia maglia in Serie A

Nonostante la doppietta all’esordio stagionale contro la Salernitana, il’Gallo’ potrebbe clamorosamente cambiare aria

Sembra quasi uno scherzo. Lui torna a segnare in Serie A dopo 34 giornate – mettendo a segno una doppietta, con un altro gol annullato per millimetri – e la società cerca un attaccante. Sempre lui, destinato a non far rimpiangere l’infortunato Tammy Abraham, che ne avrà ancora per qualche mese, e intanto il suo club compra.

E non un profilo, tra le altre cose ora anche fermo ai box, ma due. Col secondo arrivo che, se si concretizzerà, rischia seriamente di relegarlo in panchina tutto l’anno.

Strana la storia del ‘Gallo’ Belotti, uno che l’anno scorso, a fronte di 31 presenze, ha chiuso la stagione con zero gol all’attivo in campionato. Ora che il bomber è sano, che non lamenta problemi fisici, e che non si è dovuto, per lo meno finora, alternare con nessuno nel ruolo di numero 9, tutto sembra aver preso un’altra piega. Ma tutto, ironia della sorte, rischia di finire.

Come noto, la Roma ha già ufficializzato l’arrivo di Sardar Azmoun dal Bayer Leverkusen. Ma in pentola bolle ben altro: uno dei più grandi colpi del mercato estivo, se la trattativa – che i ben informati dicono in stato ormai avanzato – andrà a buon fine. Parliamo di Romelu Lukaku e del suo sempre più probabile approdo alla corte di José Mourinho.

Azmoun e Lukaku ‘cacciano’ Belotti: le ipotesi sul piatto

L’ex bomber nerazzurro, al termine di un’estate in cui è accaduto veramente di tutto tra ‘tradimenti’ – o presunti tali – e ripensamenti, trattative segrete poi emerse in superficie, si sarebbe convinto ad accettare il progetto tecnico dei giallorossi. I tifosi già sognano in grande con una coppia d’attacco Lukaku-Dybala che sarebbe oggettivamente da altissimi piani in classifica.

Solo che in attacco non c’è posto per tutti, Belotti lo sa bene. Ecco allora prendere piede un’altra clamorosa ipotesi.

Non è assolutamente da escludere che Tiago Pinto, anche per rientrare del faraonico ingaggio del belga – che la Roma dovrà versare senza l’aiuto del Chelsea- possa ora volersi liberare dell’ex granata.

Sulle tracce dell’attaccante le pretendenti non mancherebbero. Solo relativamente alla Serie A, il Bologna deve ancora sostituire degnamente Marko Arnautovic, passato all’Inter. E poi ci sarebbe il Milan, un club che ha seguito Belotti per anni, senza mai riuscire a prenderlo.

La rinnovata necessità dei rossoneri di garantire ad Olivier Giroud un sostituto all’altezza potrebbe spingere la coppia Furlani-Moncada a bussare alle porte di Trigoria.