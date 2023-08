Arriva la stella del Mondiale: ‘consolazione’ Napoli

Dopo il colpo sfumato, per il Napoli arriva la stella del Mondiale a fare da consolazione per l’affare non andato in porto

Negli ultimi giorni di calciomercato, il Napoli continua a muoversi per accontentare il nuovo tecnico Rudi Garcia e si sarebbe fatto un nome nuovo per il centrocampo, riguardante un giocatore molto apprezzato anche a livello internazionale.

Dopo gli arrivi di Cajuste e Natan al posto di Kim, la squadra campione d’Italia si è mossa relativamente poco in chiave calciomercato, tenendo conto di mantenere salda la rosa appena scudettata, e resistendo alle corti di squadre importanti per i loro migliori giocatori.

Anche Zielinski è rimasto in Campania, nonostante le sirene arabe, ma a centrocampo il Napoli ha lungamente pensato ad un nuovo rinforzo per dare nuova linfa al reparto mediano, ma proprio dall’Arabia Saudita è arrivato il sorpasso da parte dell’Al Alhi per avere in modo ufficiale dal Celta Vigo il talentuoso Gabri Veiga a suon di milioni.

Napoli da capogiro! Ecco la stella mondiale

A lungo inseguito in queste settimane, il giovane spagnolo è rimasto un sogno di mercato per gli azzurri, ma non per questo la società partenopea si è arresa, tanto da pensare ad un nuovo colpo in quella zona di campo.

Si tratta di Sofyan Amrabat, il giocatore della Fiorentina interesserebbe molto al Napoli e nelle prossime ore sarebbe pronta l’offerta ai viola per arrivare al giocatore entro la fine della sessione estiva di calciomercato.

Secondo quanto riportato nelle ultime edizioni de Il Mattino avrebbe individuato tale profilo, più maturo rispetto a Veiga e con maggiore conoscenza del calcio italiano, trovandosi a militare in squadre di Serie A dal 2019: dopo una stagione al Verona il suo approdo a Firenze, dove nell’ultima annata ha sfiorato una Coppa Italia e la Conference League.

A livello internazionale, si fa apprezzare per il suo contributo alla causa del Marocco nell’ultimo Mondiale disputato in Qatar. Per tale evento, la Nazionale magrebina diventa la prima compagine africana ad arrivare in semifinale, ed alla fine della rassegna Amrabat verrà giudicato tra i migliori centrocampisti del torneo.

All’età di 27 anni per l’ex Verona potrebbe essere arrivato il momento giusto per fare il salto di categoria, in tal senso il Napoli potrebbe avere il suo nuovo rinforzo in mezzo al campo, dimenticando Gabri Veiga in modo definitivo.