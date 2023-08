Napoli, terribile scenario per Osimhen: De Laurentiis non ci crede

In casa Napoli resta sospesa la questione Osimhen: si parla da tempo di rinnovo, ma non è ancora arrivato: questo può aprire uno scenario a dir poco allarmante

E’ stata una delle classiche telenovele estive. Come capita spesso al Napoli, situazioni legate al calciomercato si prolungano per molto tempo, diventando dei veri e propri tormentoni.

Questa volta è stato così per Victor Osimhen e il suo rinnovo. Contratto in scadenza nel 2025 e da mesi voci di un suo possibile addio, legato soprattutto all’ottimo rendimento del giocatore, capocannoniere nell’ultimo campionato di Serie A con lo scudetto conquistato.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto mettere le cose in chiaro sin dalla fine dello scorso campionato. Poche settimane dopo ha assicurato: “Osimhen deve rimanere. Abbiamo un’intesa di massima per prolungare il contratto di altri due anni”. Nel frattempo si erano già scatenate le voci su Psg e Bayern Monaco, che non hanno mai affondato il colpo. In realtà, un’altra mossa del presidente azzurro è stata di fissare un costo altissimo per il giocatore.

Prima 150, poi 200 milioni. Il famoso “duecentino” che il patron ha citato durante l’estate. Cifre che hanno fatto scappare le pretendenti europee, ma nel frattempo è spuntato fuori il fenomeno Arabia Saudita.

Anche su quel fronte si è aperto un discorso per Osimhen: in questo caso la tentazione consisteva in un ingaggio fuori misura. Nel frattempo sono passate le settimane e di fatto i mesi. Nulla è accaduto, nel senso che ad oggi il nigeriano è rimasto, ma non ha rinnovato.

Osimhen e lo scenario che nessuno si aspetta

Eppure ci sono stati molti incontri tra De Laurentiis e il suo procuratore, Roberto Calenda, che ad oggi non hanno portato ancora a nulla di concreto. “De Laurentiis is the boss”, ha detto l’attaccante, facendo capire che alla fine decide il presidente. E infatti ha deciso che Osimhen è incedibile, nel frattempo proponendogli un ricco rinnovo.

Ingaggio da 11 milioni a stagione e una clausola da 150, valida la prossima estate. Un’offerta esistente da tempo, ma che il calciatore per il momento non ha ancora accettato.

Il motivo non è chiaro, ma a quanto pare c’entra la clausola rescissoria. Troppo alta, forse, quella da 150 milioni. Il calciatore ha paura di rimanere “inchiodato” a Napoli. Del resto se questi soldi non sono stati offerti oggi, dopo una stagione straordinaria, non è detto che arriveranno tra un anno, con un’intera stagione (e le sue incognite) da affrontare.

Ed è per questo che si apre uno scenario inquietante: Osimhen avrebbe preso atto che non lascerà Napoli, ma potrebbe anche clamorosamente decidere di non rinnovare, per andare ad un anno dalla scadenza e poter partire più facilmente tra un anno. Col contratto in scadenza nel 2024 potrebbe andare via con una cifra sicuramente sotto i 100 milioni.

E se così fosse, il bomber resterebbe col suo stipendio da 4.5 milioni più bonus e De Laurentiis non potrebbe fare altro che prenderne atto, rassegnandosi a perdere un bel po’ di milioni il prossimo anno, ma anche risparmiando parecchio sull’ingaggio.