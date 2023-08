Garcia “copia” Spalletti, svolta a sorpresa Napoli

Così come Spalletti, anche il nuovo allenatore del Napoli Rudi Garcia ha un problema da risolvere, che riguarda Raspadori. E il francese potrebbe prendere spunto proprio dal suo predecessore

Nel suo secondo e ultimo anno a Napoli Luciano Spalletti ha dovuto fare i conti con un problema non da poco. L’inserimento in squadra di un pezzo pregiato del mercato dell’estate 2022, che nonostante l’enorme investimento economico (oltre 30 milioni di euro) non ha mai trovato spazio come titolare.

Ovviamente si tratta dell’attaccante ex Sassuolo Giacomo Raspadori, che il club azzurro ha preso per sostituire Mertens e che si è rivelato da subito un giocatore molto duttile. L’ex allenatore partenopeo lo utilizzava in molti ruoli dell’attacco: sia da esterno destro e sinistro, ma anche come “sottopunta” nel 4-2-3-1.

Sostanzialmente “Jack” ha fatto pure il falso nove. Eppure, non ha mai trovato una collocazione fissa, e complice un infortunio muscolare lo scorso inverno, si è visto tutto sommato poco.

Di certo è entrato nel cuore dei tifosi e nella storia del Napoli segnando il gol vittoria in casa della Juventus a tempo scaduto, che ha segnato la decisa svolta verso lo scudetto. Eppure, alla sua seconda stagione nel Napoli, da Raspadori ci si aspetta qualcosa di più. Sicuramente un maggiore impiego, se non un vero e proprio posto da titolare. Un affare che ora tocca a Garcia, anche se Spalletti si ritroverà il giocatore in Nazionale.

Garcia e la carta Raspadori a centrocampo per dare qualità

L’allenatore francese ha sostanzialmente confermato le impressioni date da Spalletti: Raspadori è un giocatore duttile e forte e che può ricoprire più ruoli. In particolare, però, c’è uno spunto che lo stesso Spalletti aveva segnalato nel finale dello scorso campionato vale a dire l’utilizzo di Raspadori a centrocampo, come mezz’ala. In sostanza in sostituzione di Zielinski o di Anguissa. Partenza più da dietro, un po’ come spesso ha fatto Elmas. Soluzione vista poche volte, ma di cui Spalletti parlò spesso.

Ora Garcia sembra attingere dal suo predecessore, ma con la sensazione che voglia fare decisamente più sul serio. Nel senso che Raspadori mezz’ala, e di fatto trasformato in centrocampista, possa essere una soluzione sistematica e non soltanto sperimentale oppure d’emergenza. Da capire come questo intento si trasformerà in realtà. Già Garcia ha ipotizzato di mettere Ostigard a centrocampo per dare fisicità, e con Raspadori mezz’ala il centrocampo avrebbe un’alternativa interessante e sicuramente di grandissima qualità.