Che frecciata a Garcia: a Napoli scoppia il caos

Durante la sua analisi, il giornalista ha attaccato l’allenatore del Napoli per una frase pronunciata dal francese a margine della sfida contro il Frosinone. Tifosi dalla parte del tecnico

Il Napoli campione d’Italia ha iniziato la Serie A 2023-2024 vincendo sul campo del Frosinone per 3 reti a 1. Gli azzurri, dopo un leggero sbandamento iniziale, si sono imposti con grande autorevolezza, dando l’impressione di possedere tutte le carte in regolare per vivere un’altra stagione ai vertici della classifica.

Ne è convinto il nuovo allenatore Rudi Garcia, che però è anche ben consapevole che per confermare il Tricolore i partenopei dovranno mantenere un livello altissimo per i prossimi dieci mesi.

Pertanto, il tecnico francese esige che tutti i suoi calciatori siano pronti a dare l’anima per la squadra, svolgendo talvolta un tipo di lavoro non propriamente affine alle loro caratteristiche. A margine del match contro il Frosinone, ad esempio, nonostante la doppietta siglata dal nigeriano, Garciaha tenuto a bacchettare Osimhen per il poco supporto fornito alla retroguardia azzurra.

“Sul piano offensivo mi è piaciuto, ma su quello difensivo non mi è piaciuto per niente e all’intervallo gliel’ho fatto presente: non aiutava i compagni”, ha dichiarato l’allenatore ex Roma e Lione. Una frase che non è passata inosservata.

Damascelli Duro su Garcia: “Commento sconcertante”

Tra coloro che hanno voluto soffermarsi sulla ‘strigliata’ di Garcia ad Osimhen c’è il noto giornalista Tony Damascelli, il quale ha attaccato il coach transalpino nella sua consueta analisi per Il Giornale.

“Il Napoli dopo lo svantaggio su rigore è cresciuto con i minuti, senza la sua farfalla georgiana Kvara, ha offerto la potenza rabbiosa di Osimhen al quale Garcia ha concesso ovazioni del pubblico, richiamandolo prima del termine. Aggiungo tuttavia lo sconcertante commento di Garcia sull’attaccante, per il tecnico francese Osimhen è un trascinatore ma dovrebbe essere utile anche in fase difensiva”, ha scritto Damascelli nella sua analisi post-partita lanciando una chiara frecciata al francese.

Una frecciata che però non ha riscontrato particolari consensi all’interno dell’universo azzurro. Anzi, la maggior parte dei tifosi del Napoli si è schierata al fianco di Garcia, ritenendo fondamentale quello spirito di unità e collaborazione tra i componenti del gruppo invocato dallo stesso 59enne di Nemours.

Qualcuno ha anche accusato il giornalista di voler alzare gratuitamente un polverone, col rischio di aizzare la piazza contro l’esperto tecnico appena arrivato nel capoluogo campano. Per fortuna, è andata diversamente.