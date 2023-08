Napoli, nuovo centrocampista per Garcia: bruciata la Juve

Con la svolta negativa che ha avuto la trattativa per Gabri Veiga, il Napoli è tornato a cercare in sede di mercato il nuovo centrocampista per Rudi Garcia. In tal senso arriva un colpo a sorpresa con il quale gli azzurri hanno bruciato la Juventus, da tempo sulle tracce del calciatore.

Il Napoli in sede di mercato sa di non potersi fermare dal momento che la squadra a disposizione di Rudi Garcia necessita di innesti. Il colpo Gabri Veiga sfumato, infatti, in maniera quasi del tutto inspiegabile resta una macchia su quanto fatto fin qui per molti tifosi. A prescindere dalla scelta del ragazzo, infatti, la trattativa sembrava essere arrivato ad un punto morto per del caos nato con l’entourage del ragazzo. Gli azzurri sono pronti a rialzare la testa ed a regalare finalmente il centrocampista di cui ha bisogno il francese. E si tratta di una vera e propria beffa per la Juventus.

Gli azzurri si regalano un altro centrocampista

Il Napoli, come detto, non ha nessuna intenzione di abbassare l’attenzione. Anche e soprattutto dopo il caso Gabri Veiga, che ha lasciato tutti di stucco tra tifosi ed addetti ai lavori, serve alla piazza un colpo in grado di ridare entusiasmo. L’obiettivo è quello di ripetere quanto fatto l’anno scorso.

In tal senso, stando a quanto raccontato da Gazzetta dello Sport, gli azzurri guardano ancora in Spagna per rinforzare la mediana. L’obiettivo adesso è Rodri Sanchez del Betis. Classe 2000, è considerato un profilo di enorme valore e fa parte della Nazionale spagnola Under 21.

Napoli su Rodri Sanchez del Betis

Centrocampista dalle doti altamente offensive e molto ben precise, ha la capacità anche di poter arretrare o avanzare la propria posizione a seconda delle necessità. Ha, infatti, agito spesso sulla linea degli attaccanti, su entrambe le corsie. Bisogna vedere, ovviamente, nel momento in cui si dovesse arrivare alla fumata bianca, come si adatterà al calcio italiano ed alla Serie A, decisamente differente rispetto a quello delle tipica. Rodri Sanchez, in ogni caso, è stato seguito anche dalla Juventus, che dunque resta al palo.