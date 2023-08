Dopo Veiga, ancora un no: Napoli, non c’è pace

Non solo Gabri Veiga, un altro club dice no al Napoli per il suo giocatore: non c’è pace per gli azzurri

A pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, il Napoli sta cercando quasi disperatamente di regalare a Rudi Garcia un ulteriore tassello per il centrocampo.

Fino a pochi giorni fa, sembrava davvero tutto fatto per l’arrivo di Gabri Veiga dal Celta Vigo per una cifra complessiva di 36 milioni di euro di euro, ma qualcosa è andato storto. Dalla Galizia hanno fatto sapere che gli azzurri hanno provato a cambiare le carte in tavola riguardo gli accordi presi, mentre dalla Campania è arrivata una secca smentita. Poi, nella notte tra mercoledì e giovedì, c’é stato l’inserimento dell’Al Ahli e tutto si è improvvisamente capovolto.

L’ingresso in scena del club saudita è stata una mazzata per il Napoli che si è visto soffiare Gabri Veiga sotto il naso, complice la volontà del giocatore. Nonostante avesse già un accordo con la società partenopea il talento del Celta Vigo ha cambiato idea, dicendo si al trasferimento in Arabia Saudita.

Il no di Gabri Veiga ha spinto gli azzurri a virare su altri obiettivi, ma anche in questo caso non sono stati fortunati poiché è arrivato un altro rifiuto, stavolta da parte dell’Atalanta che continua a fare muro per il suo gioiello, il centrocampista olandese Teun Koopmeiners.

Napoli, l’Atalanta fa muro per Koopmeiners: strada in salita per gli azzurri

La caccia ad un nuovo centrocampista si è fatta improvvisamente complicata per il Napoli. Al termine della sessione estiva di calciomercato manca sempre meno e con così poco tempo a disposizione le probabilità di mettere a segno un gran colpo a centrocampo si stanno abbassando per il Napoli.

La squadra di Rudi Garcia non riesce ad avere pace e dopo il rifiuto di Gabri Veiga ha dovuto incassare anche un altro no, stavolta da parte dell’Atalanta che non ha alcuna intenzione di cedere Koopmeiners ai campioni d’Italia.

Il club orobico sta facendo muro ed ha rifiutato l’ennesima offerta da parte di De Laurentiis che si è spinto fino a 45 milioni di euro. L’offerta è stata confermata dall’agente del giocatore olandese Bart Baving ai microfoni di SpazioNapoli che ha fatto sapere come per i nerazzurri il suo assistito non sia in vendita e che resterà a Bergamo almeno per un’altra stagione.

Altro boccone amaro, dunque, per il Napoli che rischia di arrivare al termine di questa sessione di mercato senza essere riuscito a regalare un ulteriore centrocampista a Garcia che dovrà accontentarsi di ciò che ha a disposizione. La sensazione è che le cose sarebbero potute andare diversamente con la cessione di Zielinski proprio all’Al Ahli che in quel caso non avrebbe avuto bisogno di Veiga, ma è risaputo che con i se e con i ma il calcio non si fa.