Saltata anche la cessione: a casa Napoli ora è caos

Caos a Napoli dopo il ‘no’ di Gabri Veiga: bloccata anche una cessione già programmata da tempo, il giocatore resta in azzurro

La scelta di Gabri Veiga di accettare la mega offerta saudita dell’Al-Ahli da ben 12 milioni a stagione ha generato un vero e proprio terremoto nell’ambiente azzurro. Il 21enne spagnolo è il calciatore più giovane ad accettare la proposta di un club saudita.

Una vera e propria rivoluzione, da un certo punto di vista. Uno ‘schiaffo’ al calcio europeo che forse, stavolta, ha davvero capito di non essere più al centro del mondo. O di dover condividere comunque questo centro con qualcun altro.

In casa Napoli però, più che la politica sportiva tiene banco il mercato. Con il mancato arrivo di Veiga, infatti, i tifosi si aspettano una forte contromossa da parte della società. Che intanto, per prima cosa, ha bloccato una cessione programmata da tempo.

La triade di titolari quasi intoccabile, Zielinksi-Lobotka-Anguissa. Dietro di loro, il neo acquisto Cajuste, chiamato a fare le veci di Zambo e probabilmente anche di Lobo. E l’immarcescibile Elmas, con qualche mal di pancia venuto a galla negli ultimi giorni, ma autentica certezza del Napoli tricolore.

A centrocampo, al momento, senza ulteriori arrivi siamo fermi a cinque, considerando Demme ormai completamente fuori rosa. Non sappiamo se il tedesco riuscirà a essere ceduto o meno, ma difficilmente Garcia tornerà a fare affidamento su di lui.

Per questo motivo De Laurentiis ha dovuto bloccare un’altra cessione programmata da tempo. Perché presentarsi ai nastri di partenza reali della stagione con gli uomini contati sarebbe stato un autogol davvero clamoroso.

Bloccata la cessione: il Napoli trattiene in casa il proprio gioiello

Da un gioiello spagnolo a uno tutto napoletano. Con potenzialità probabilmente differenti, ma ancora da scoprire, vista la poca fiducia che gli è stata data fin qui. Sarà Gianluca Gaetano, salvo colpi di scena dell’ultimo secondo, il sesto centrocampista del Napoli scudettato.

Una scelta che ha una sua logica. Lo stesso Giuffredi, procuratore del giocatore, aveva annunciato che Gianluca avrebbe accettato di rimanere solo se considerato all’interno dei sei. Detto, fatto. Per un colpo di fortuna, almeno dal suo punto di vista, il suo posto al momento non è stato occupato da nessuno, e il club ha deciso per ora di toglierlo dal mercato, bloccandone il trasferimento all’Empoli o al Frosinone, i principali club interessati.

Considerando poi gli esperimenti fatti con Raspadori, più volte impiegato nel ruolo di mezzala nel corso del precampionato, al momento il Napoli si ritiene ampiamente coperto in mezzo al campo. Proprio per questo motivo, saltato l’affare Veiga, potrebbe decidere di non affondare il colpo per nessun altro obiettivo.

Koopmeiners continua a piacere, ma è attualmente impossibile da raggiungere. E prendere uno tra Samardzic e Lo Celso solo per ‘fare numero’ non rientra nei piani del club azzurro. Non è detto però che il mercato in entrata sia finito.

C’è infatti la possibilità che una parte del ‘tesoretto’ che DeLa avrebbe investito su Veiga possa essere utilizzato per coprire altri reparti. Ad esempio per portare a casa quel Jesper Lindstrom che piace nell’eventualità di un addio di Lozano, possibile anche a gennaio.

Oppure, vociferano i tanti tifosi e addetti ai lavori intimoriti dal passaggio da Kim a Natan in difesa, per inserire in rosa un altro difensore centrale in grado di non far rimpiangere il sudcoreano, un colpo magari d’esperienza da giocarsi solo in determinate circostanze, come Sergio Ramos o Jerome Boateng. Ipotesi che al momento non vengono prese in considerazione.