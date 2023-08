Tegola in Serie A, è stato operato: tempi di recupero lunghissimi

Tegola importante per un club di Serie A: il giocatore è stato operato ma tecnico dovrà fare a meno di lui per molto tempo

La Serie A è ufficialmente ripartita ma c’è un calciatore che non sarà tra i protagonisti almeno per diversi mesi. Il giocatore si è sottoposto a un’operazione e i tempi di recupero sono lunghi: il referto medico parla con molta chiarezza.

Non c’è stato nemmeno il tempo per essere protagonista di una partita della Serie A 2023-2024. Difatti, il giocatore si è infortunato a pochi giorni dalla prima di campionato. Un amichevole costerà, dunque, al tecnico l’assenza di un calciatore importante per diverso tempo. Tuttavia, l’attaccante si è già sottoposto a un intervento giorni fa: ecco di chi si tratta e le tempistiche per il suo ritorno sul campo da gioco.

La Serie A riparte ma senza di lui: l’infortunio del giocatore blocca anche il calciomercato del proprio club

Si è aperta ufficialmente una nuova stagione di calcio. Un nuovo inizio per Charles De Ketelaere, che nel corso della sessione estiva di calciomercato ha lasciato Milano per trasferirsi a Bergamo, a titolo provvisorio con diritto di riscatto per l’Atalanta. Il giocatore belga, dopo una stagione complicata con la maglia rossonera, potrebbe aver trovato la sua dimensione con l’équipe di Gian Piero Gasperini.

Difatti, il suo apporto alla squadra si è già fatto sentire nella prima partita del campionato. Il trequartista ha infatti trascinato, insieme a Zortea, i bergamaschi alla vittoria nello scontro con il Sassuolo realizzando un gol che ha il potere di rassicurare almeno in piccola parte i tifosi dell’Atalanta.

Difatti, gli ultimi giorni sono stati molto caldi per i tifosi nerazzurri che hanno visto diverse squadre corteggiare i propri gioielli: da Duvan Zapata a Muriel, i tentativi d’assalto all’attacco dei bergamaschi non sono mancati. Tuttavia, la partenza dell’ex Napoli non si è concretizzata. Troppo pesante l’assenza di El Bilal Touré per perdere anche il colombiano. Il maliano, infatti, ha dovuto saltare la prima gara della stagione a causa di un infortunio rimediato nell’amichevole contro la Juventus.

Giorni fa si è sottoposto all’operazione per la riparazione della rottura dell’inserzione prossimale al tendine del muscolo retto femorale della coscia destra. Come riporta il comunicato della società, l’intervento è andato a buon fine. Tuttavia, sebbene l’Atalanta non abbia fatto riferimenti ai tempi di recupero, questi sembrano destinati ad essere lunghi. Il suo ritorno in campo potrebbe infatti slittare fino al 2024. Dunque, una tegola importante per Gian Piero Gasperini.