Giroud out: il Milan ha scelto il centravanti per il derby

Pioli di fronte a un un bivio in vista del Derby ma avrebbe già il sostituto di Giroud: ecco chi potrebbe prenderne il posto

Sale l’attesa per il Derby di Milano, una sfida sempre affascinante e che la passata stagione ha visto le due squadre impegnate su più fronti. Non solo in campionato e Supercoppa, ma anche la Champions League: la squadra di Inzaghi ne uscì vincitrice, ma non bastò per alzare la coppa a distanza di un decennio.

Ma il presente recita tutt’altro: due squadre totalmente rivoluzionate in termini di uomini e idee tattiche cercheranno di offrire al pubblico milanese e non uno spettacolo ricco di colpi di alta classe. Se entrambe le squadre dovessero continuare a mostrare quanto visto finora, quindi reti e tanta attenzione difensiva, la partita sarà piena di sorprese.

Finora la formazione che sembra essere messa meglio dal punto di vista degli infortuni, alla luce della recente sosta delle nazionali, sembra essere l’Inter. Il Milan infatti è col fiato sospeso per capire se Olivier Giroud sarà della partita dopo il recente infortunio alla caviglia arrivato durante l’ultima partita della sua Francia contro l’Irlanda. Se non dovesse farcela per giocare dal primo minuto, Pioli ha in mente il suo sostituto.

Milan, sostituto di Giroud: prende quota Okafor

È ancora presto per decretare la non partecipazione al Derby di Giroud poiché il francese, appena tornato in Italia, dovrà ancora sottoporsi agli esami strumentali di rito per capire se quella distorsione della caviglia sia un problema grave o no. Valutazioni sulle sue condizioni fisiche rimandate a metà settimana. Intanto Pioli e il suo staff lavorano per capire chi inserire al posto del francese che di Derby ne ha già giocati a sufficienza.

Di sicuro due sono i giocatori che potrebbero prendere il suo posto: Noah Okafor o Luka Jovetic. Due attaccanti diversi ma bravi ad attaccare lo spazio, ai quali tuttavia manca quella bravura del gioco aereo propria dell’attaccante francese.

Pioli sembrerebbe tuttavia propenso a dare una chance dal primo minuto a Okafor per due ragioni di fondo: lo svizzero ha svolto tutte le fasi del ritiro con i compagni e già conosce le idee del tecnico emiliano, cosa che Jovic non può vantare essendo giunto a Milanello a mercato praticamente concluso. L’altra ragione importante è che Okafor possiede caratteristiche fisiche più pronunciate rispetto al serbo e quindi potrebbe in tal modo replicare il lavoro che solitamente fa Giroud contro i difensore avversari.