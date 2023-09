Sinisa Mihajlovic, commovente rivelazione in diretta: tifosi con le lacrime agli occhi

By

In tanti si sono sciolti in lacrime nell’ascoltare le splendide parole pronunciate in diretta: il ricordo di Sinisa Mihalovic è struggente.

Tutti gli appassionati di calcio avvertono molto la mancanza di Sinisa Mihajlovic, venuto a mancare il 16 dicembre 2022 dopo aver combattuto a lungo con la leucemia. Un addio, quello al grande campione, che ha provocato un immenso dolore nella sua famiglia, visto anche l’enorme legame tra Sinisa, sua moglie e i loro figli. Proprio qualche giorno fa i telespettatori di Verissimo hanno assistito in diretta a uno splendido ricordo di Mihajlovic, tanto che in molti non sono riusciti a trattenere la commozione.

L’ospite della puntata di sabato 9 settembre è stata proprio Virginia Mihajlovic, figlia dell’indimenticabile giocatore di Samp, Roma, Lazio e Inter diventato poi allenatore di diverse squadre di Serie A (l’ultima il Bologna, ndr).

La 25enne ha parlato anche di suo papà e in particolare della tristezza per non averlo avuto al suo matrimonio. Virginia Mihajlovic si è infatti sposata lo scorso giugno con il calciatore Alessandro Vogliacco, dopo aver rimandato le nozze l’anno precedente proprio a causa delle condizioni di salute di suo papà.

Mihajlovic, le parole della figlia Virginia commuovono tutti

Davanti a Silvia Toffanin, la figlia di Mihajlovic ha rivelato di aver deciso assieme al suo compagno di rinviare il matrimonio di un anno con la speranza che suo padre potesse esserci, “perché ogni figlia sogna di andare all’altare con il proprio papà”. Le cose, purtroppo, sono andate in maniera diversa, ma Virginia Mihajlovic ha sottolineato che durante tutta la giornata delle nozze ha sentito accanto a sé la presenza del suo amato papà.

Sempre la 25enne ha spiegato che per lei non è stato semplice riuscire a godersi a pieno la giornata, ma il segreto è stato concentrarsi sul suo amore per Alessandro Vogliacco. “Sono certa che lui mi stesse guardando perché ho vissuto una forte sensazione di protezione“, ha aggiunto la figlia di Sinisa.

La conduttrice di Verissimo ha poi voluto parlare con Virginia Mihajlovic di sua madre, Arianna Rapaccioni. La 25enne ha precisato che per sua madre è stato un periodo molto duro, dato che è stata sempre vicino a Sinisa negli ospedali. La sofferenza è stata tanta, “ma lei è una donna forte“, ha detto Virginia, aggiungendo che pian piano la madre si sta riprendendo e che comunque davanti ai figli non ha mai mostrato alcun cedimento.