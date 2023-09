Juve di sasso: prenotato dal Napoli per il 2024

La Juventus resta spiazzata dalla scelta del Napoli: ha già prenotato il talento della Serie A per il prossimo anno

La Juventus prova a guardare al futuro e lo fa con una strategia ben precisa. L’era Giuntoli sarà incentrata sulla sostenibilità quindi niente più colpi con spese faraoniche, nello stile Ronaldo per intenderci, ma acquisti di giovani calciatori, ovviamente già pronti a palcoscenici importanti come l’Allianz Stadium.

Una strategia adottata da tempo anche dal Napoli che, pur con l’addio di Giuntoli, non ha cambiato la propria linea: giovani e forti i calciatori cercati da De Laurentiis, una condotta che andrà quindi nei prossimi mesi a scontrarsi proprio con la Juventus.

Anzi qualcosa si sta già muovendo e c’è un calciatore che piace a bianconeri e azzurri, con i secondi però dati in netto vantaggio. Il giocatore conteso è uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano: Tommaso Baldanzi.

Calciomercato Napoli, niente Juve: gli azzurri prenotano Baldanzi

Venti anni, trequartista nato a Poggibonsi, Baldanzi si è messo in mostra con la maglia dell’Empoli, ma ha fatto bene anche con l’Under 20 finalista ai Mondiali di categoria nella scorsa primavera.

Un torneo che ha fatto risaltare ancora di più le qualità di un calciatore che già al suo primo anno in Serie A era riuscito a mettersi in mostra ed ad attirare l’interesse delle big del nostro campionato e non solo. La scorsa estate più di un club ha provato a bussare alla porta dell’Empoli, ma il patron Corsi è stato irremovibile: Baldanzi per un altro anno dovrà giocare con il club toscano.

Qualcuno però si è portato avanti con il lavoro: il Napoli, sfruttando gli ottimi rapporti con la società toscana, avrebbe già strappato una sorta di opzione per il calciatore. Insomma, Baldanzi potrebbe approdare in azzurro il prossimo anno, soprattutto se confermerà in questa stagione tutte le qualità messe in mostra fino a qui.

Niente da fare quindi per la Juventus, altra società interessata al giocatore. Intanto proprio il 20enne è alle prese con un infortunio che gli ha impedito di scendere in campo con l’Under 21 contro la Lettonia. Baldanzi è rimasto a riposo anche ieri per un fastidio muscolare e sono da valutare le sue condizioni.

A questo punto è a rischio la sua presenza con la Turchia mercoledì, ma anche il match di campionato contro la Roma in programma alla ripresa della Serie A. Per il futuro, invece, sembra già tutto essere scritto: c’è il Napoli all’orizzonte.