Marika Fruscio lascia tutti senza parole: piccante a letto

By

Marika Fruscio resta sempre una delle donne più seguite, la sua abbondanza è premiata dal grande affetto dei fan.

L’opinionista televisiva che ruota intorno alle vicende del Napoli ha chiaramente un grande interesse presso i tifosi campani, le nuove foto non lasciano dubbi sull’avvenenza.

Da anni è una delle protagoniste sullo schermo, il Napoli è come una sorta di missione per lei. E di certo ha portato anche bene negli ultimi tempi, con lo scudetto conquistato a mostrarla sempre più entusiasta in tv dove è stato raggiunto un picco di ascolti importante.

Marika Fruscio è sempre una garanzia per i tifosi campani, che la osservano con grande attenzione e ne sono attratti. Di certo, la grande caratteristica è quella di un’avvenenza mai nascosta, anzi le forme più che rotonde della showgirl sono ancora più da mettere in risalto secondo i tifosi. Che hanno puntato ora sul profilo Instagram rimanendo letteralmente a bocca aperta per quanto visto.

Fruscio, un letto hot per i fan

La showgirl è sempre protagonista, non è un caso come sui social siano aumentati il numero dei followers e le attenzioni dei fan. Sa essere sexy e ammaliante, provocando direttamente da camera sua, con una posa a letto che turba decisamente le anime dei tifosi. Una bomba sexy da vietare ai deboli di cuore, Marika Fruscio a letto conquista il web.

Una donna ad alta quota sui social, dove sta raggiungendo numeri importanti e che la rendono una vera e propria influencer. Sta raggiungendo quasi il milione di fan, un risultato concreto che dimostra come il pubblico la segua con grande costanza. Al momento è circa a 910mila fan, ma postando immagini così piccanti arriverà ben presto alla cifra tonda, risultando seguita in tutta Italia e non solo. Il pubblico di Napoli chiaramente la fa da padrona, ma anche altrove ha occhi addosso, considerando come Top Calcio sia spesso trasmesso da vari circuiti regionali.

Il risveglio dei fan diventa così bollente, Marika Fruscio ha attirato l’attenzione. Attende ora la ripresa del campionato, tifando per un Napoli che dovrà ingranare la marcia anche dopo l’ultima sconfitta interna contro la Lazio. Il gioco di Rudi Garcia è ancora in rodaggio, si punterà su ogni fattore. Anche quello della fortuna, sfruttando i tifosi d’eccezione e la verve di Marika Fruscio, sempre pronta ed esultare per le prestazioni degli azzurri.