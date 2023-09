Annalisa rovente: gambe in vista e tutti di stucco

Annalisa Scarrone è stata la regina musicale dell’estate e rilancia le sue credenziali anche con un look del tutto insolito.

La cantante ha piazzato ben due hit estive e punta su un tris clamoroso proprio quando mancano dieci giorni al cambio di stagione, portando anche un nuovo modo di presentarsi al pubblico che sta un po’ turbando i fan.

L’estate non è ancora finita e c’è l’intenzione di piazzare l’ennesimo colpo per scalare le classifiche. Per la prima volta, dopo tanti anni, potrebbe essere l’unica cantante a finire sul podio con tre canzoni, tutte hit ballabili per il pubblico.

Annalisa Scarrone con i tormentoni fa quello che faceva Nilla Pizzi agli albori di Sanremo, potendo piazzare tre brani su tre tra le hit, anche se sarà molto difficile convincere con Ragazza sola il pubblico. Ballata ben diversa dalle precedenti, è accompagnata però da un look che lascia stupiti i fan, ora innamorati di una nuova versione di Annalisa.

Annalisa di platino, fan stupiti

L’occasione del nuovo brano è anche quella giusta per cambiare look. Dimentichiamo così la ragazza dai capelli rossi, a volte più lunghi e a volte più corti, e con degli abiti spesso lunghi e comunque in abbinamento proprio con i capelli. La nuova versione di Annalisa è stata già mostrata sui social, accompagnando proprio questa canzone, prima con un primo piano e ora con la figura intera. Annalisa è in formato androide, il biondo cenere fa discutere.

Look totalmente diverso rispetto a quello a cui ha abituato il pubblico, dividendo così buona parte dei fan. Spiazzati dal cambio radicale, ma di certo rimasti colpiti dall’assoluto stato di forma della cantante, che si è presentata comunque senza un filo di grasso. Dopo il matrimonio, Annalisa vuole continuare a godersi un’estate magica, anche lanciando un brano dal rischio flop ma – in caso di successo – metterebbe davvero il sigillo finale all’estate.

I dischi d’oro e di platino non sono mancati, e ora fa discutere questo look che accompagna l’operazione musicale. Non mancano i paragoni per questo look, da chi rivede qualche altro caschetto biondo del mondo della musica, a quanti l’hanno equiparata fisicamente ad Ana De Armas o a Miley Cyrus. Di certo, è il momento giusto anche per rischiare, avendo sempre al proprio fianco il pubblico che apprezza i cambiamenti di un’artista pronta a mettersi in gioco con coraggio e idee nuove.