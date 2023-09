Napoli, dal punto di vista calcistico, come è noto è una sorta di palestra senza eguali ed a conferma di ciò ci sono i nomi degli iscritti al nuovo corso per diventare allenatori. E si tratta di nomi che hanno contribuito al successo raggiunto da questa società negli ultimi anni.

Il Napoli è una società che ha costruito la sua recente fortuna sulla lungimiranza. Sia in sede di mercato che nella scelta degli allenatori, sono stati spesso individuati dei profili che ben potessero gestire una piazza particolare. Che però, e questa è una dote straordinario, spinge i professionisti a confrontarsi con pressioni che altrove non ci sono. Non sarà certamente un caso il fatto che, tra i profili che si sono iscritti al nuovo corso per diventare allenatori, ci siano ben quattro ex azzurri, che con la maglia del Napoli hanno scritto pagine importanti. E che magari in un futuro potrebbero tornare in Campania, con un ruolo differente.

Quattro ex Napoli al corso per allenatori

Nella giornata di ieri, 11 settembre, come è noto è iniziato in quel di Coverciano, location sempre molto suggestiva, il corso UEFA Pro per diventare allenatori. Il programma è strutturato in 240 ore di corso da seguire per poter conseguire l’abilitazione a guidare una squadra, da allenatore in prima, anche di Serie A e di Serie B. Insomma, la massima aspirazione per un tecnico.

Il nome di maggior grido è senza ombra di dubbio quello di Alex Del Piero, ma non mancano le sorprese. Ai tifosi del Napoli farà piacere sapere che, tra i candidati, ci sono quattro profili di calciatori che hanno indossato ed onorato la maglia azzurra. Qualcuno per diversi anni, qualcun altro per poco tempo. Si tratta di Andrea Dossena, Ignazio Abate, Guglielmo Stendardo, che nelle giovanili azzurre è cresciuto, e Mirko Savini.

Anche Dossena tra i candidati

Il nome che i tifosi partenopei ricorderanno meglio è quello probabilmente di Andrea Dossena, che con il Napoli di Mazzarri ha scritto pagine memorabili. Da non sottovalutare anche uno dei grandi protagonisti della scalata in Serie A, vale a dire Mirko Savini. Hanno, invece, militato meno all’ombra del Vesuvio Ignazio Abate e Guglielmo Stendardo, ma entrambi sono figli della Campania, con il secondo che è cresciuto nel settore giovanile dei partenopei.